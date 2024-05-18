Tepkilerinizi Değerlendirin ve Davranış Tarzınızı Keşfedin!
Tepkilerinizi Değerlendirin ve Davranış Tarzınızı Keşfedin!
Günlük hayatta karşılaştığımız durumlar, genellikle nasıl tepki verdiğimizi belirler. Bu test, sizin tepkilerinizi ve davranış tarzınızı anlamanıza yardımcı olacak. İşte size, farklı senaryolarda nasıl hareket ettiğinizi değerlendirecek sorular!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Arkadaşlarınızla plan yaparken bir detayda anlaşamadınız, sizin tepkiniz ne olur?
4. Bir restoranda yemeği beğenmezseniz, nasıl bir tavır takınırsınız?
5. Sosyal medyada paylaşılan siyasi görüşlere karşı nasıl bir tavır takınırsınız?
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6. Bir konuda tartışırken karşı taraf sizinle anlaşamadığında ne yaparsınız?
7. Bir etkinlikte planınız aksadığında tepkiniz nasıl olur?
8. İnternette dolaşırken karşılaştığınız yanlış bilgilere nasıl tepki verirsiniz?
9. Tatilde rezervasyon yaptırdığınız otelde istediğiniz gibi bir oda verilmediğinde tepkiniz ne olur?
10. Bir projede çalışırken ekip arkadaşınız sizin önerilerinizi kabul etmediğinde tepkiniz ne olur?
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Dengeci!
Esnek!
İnatçı!
Kolay sinirlenen!
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