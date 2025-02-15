Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Flörtöz müsün?
Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Flörtöz müsün?
Biraz flört, biraz gizem ve belki bir tutam da heyecan... Bunlar flört dünyasının vazgeçilmez unsurları. Flörtöz bir kişiliğe mi sahipsin, yoksa daha çekingen ve temkinli mi? Belki de flört dünyasında yeni bir başlangıç yapmak için tam da ihtiyacın olan şey bu test olabilir. Ya da belki de flört etme tarzını değiştirmenin veya geliştirmenin tam zamanıdır.
Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Flörtöz müsün?
Haydiiiii!
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1. Yeni tanıştığın birinin hemen gülümseyip göz teması kurması hoşuna gider mi?
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2. Sosyal medyada her paylaşımını(Story,Post) beğenmesi hoşuna gider mi?
3. Birinin sana sürekli şaka yapması veya sohbet arasında sana şaka yollu laf söylemesi hoşuna gider mi?
4. Birinin sana ilk adımı atmasından hoşlanır mısın?
5. Çekici bulduğun birinin sana temas etmesinden hoşlanır mısın? (koluna dokunması, omzunu tutması gibi)
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6. Birinin kimseye fark ettirmeden sana ilgisini belli ettirmesi hoşuna gider mi?
7. Bir etkinliğe giderken aşırı gösterişli giyinmekten hoşlanır mısın?
8. Fiziksel olarak iyi olan insanlardan hoşlanır mısın?
9. İşinden çok sana vakit ayıran birinden hoşlanır mısın?
10. Son olarak herkesin sana ilgi duymasından hoşlanır mısın?
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Sen flörtöz birisin!
Sen flörtüz biri değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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