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Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Flörtöz müsün?

Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Flörtöz müsün?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.02.2025 - 15:01

Biraz flört, biraz gizem ve belki bir tutam da heyecan... Bunlar flört dünyasının vazgeçilmez unsurları. Flörtöz bir kişiliğe mi sahipsin, yoksa daha çekingen ve temkinli mi? Belki de flört dünyasında yeni bir başlangıç yapmak için tam da ihtiyacın olan şey bu test olabilir. Ya da belki de flört etme tarzını değiştirmenin veya geliştirmenin tam zamanıdır.

Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Flörtöz müsün?

Haydiiiii!

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1. Yeni tanıştığın birinin hemen gülümseyip göz teması kurması hoşuna gider mi?

2. Sosyal medyada her paylaşımını(Story,Post) beğenmesi hoşuna gider mi?

3. Birinin sana sürekli şaka yapması veya sohbet arasında sana şaka yollu laf söylemesi hoşuna gider mi?

4. Birinin sana ilk adımı atmasından hoşlanır mısın?

5. Çekici bulduğun birinin sana temas etmesinden hoşlanır mısın? (koluna dokunması, omzunu tutması gibi)

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6. Birinin kimseye fark ettirmeden sana ilgisini belli ettirmesi hoşuna gider mi?

7. Bir etkinliğe giderken aşırı gösterişli giyinmekten hoşlanır mısın?

8. Fiziksel olarak iyi olan insanlardan hoşlanır mısın?

9. İşinden çok sana vakit ayıran birinden hoşlanır mısın?

10. Son olarak herkesin sana ilgi duymasından hoşlanır mısın?

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Sen flörtöz birisin!

Sen flörtöz birisin! Bu, belki bazen çevrendekiler tarafından hoş karşılanıyor, bazen ise biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama senin tarzın bu, insanların dikkatini çekmeyi, onlarla oyunlar oynamayı, bazen sadece eğlenmeyi seviyorsun. Hatta bazen, birinin ilgisini çekmek ve oynamak sana eğlenceli geliyor. Bunu yaparken, kimseye ciddi bir vaat vermediğini biliyorsun; bu sadece bir anlık çekicilik ve karizma meselesi. Flörtöz olman, aslında sana bir anlamda özgürlük de getiriyor. İnsanlarla rahatça iletişim kurabiliyor, onlarla yüzeysel ama eğlenceli bağlantılar kurabiliyorsun. Ancak bu aynı zamanda, bazen duygusal derinlikten uzak kalmana da sebep olabilir. Belki de senin için flörtleşmek, gerçek anlamda bir bağ kurmaktan daha kolay geliyor. Her şeyin hafif ve eğlenceli olduğu bir dünyada, derinleşmek ve ciddi bir ilişkiye adım atmak, bazen korkutucu olabilir.

Sen flörtüz biri değilsin!

Sen flörtöz biri değilsin! Belki de başkaları gibi kolayca ilişki kurmak ya da eğlenceli flört oyunlarına girmeyi pek tercih etmiyorsun. İnsanlarla derin, anlamlı bağlantılar kurmayı, samimi sohbetler yapmayı seviyorsun. Bu durum, senin karakterinin bir yansıması aslında; duygusal olarak daha derin ve gerçek bağlara değer veriyorsun. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışmak yerine, gerçek anlamda birine değer vermek, onu anlamak ve birlikte vakit geçirmek senin için daha önemli. Flörtöz olmamak, aslında seni güçlü kılar. Sen, duygusal anlamda yüzeysel şeylerle ilgilenmek yerine, kalpten kalbe bağ kurma yolunu seçiyorsun. İnsanlarla tanışırken, her zaman içsel bir bağlantı kurmayı, onların hayatına anlam katmayı istiyorsun. Bu da seni, başkalarından farklı kılan bir özellik. İnsanlar seni çok yakından tanıdıklarında, onları gerçekten dinlediğini, anlamaya çalıştığını ve gerçek bir bağ kurmak istediğini görürler.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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