İçsel Çöküşünün Boyutu Nedir?
İçsel Çöküşünün Boyutu Nedir?
Bazen hayatın karmaşası, stresi ve yoğun temposu içerisinde kendimizi kaybederiz. İçsel çöküş, tam da bu noktada devreye girer. İçsel çöküş, bir nevi ruhsal ve duygusal bir çıkmazdır. Kendinizi aniden bir labirentin ortasında bulabilirsiniz. Ancak bu labirentin çıkışını bulmak, kendinizi yeniden keşfetmek ve hayata daha sağlam bir bakış açısıyla bağlanmak için bir fırsat olabilir.
İçsel Çöküşünün Boyutu Nedir?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda kendini genellikle nasıl hissediyorsun?
4. Geleceğe dair düşüncelerin nasıl?
5. Kendini yeterince değerli hissediyor musun?
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6. İş ve sosyal yaşamında nasıl bir performans sergiliyorsun?
7. Uyku düzenin nasıl?
8. Son olarak karşına çıkan zorluklardan kaçıyor musun?
İçsel çöküntün düşük seviyede!
İçsel çöküntün orta seviyede!
İçsel çöküntün yüksek seviyede!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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İçsel çöküntün düşük seviyede! Şu anda içsel bir çöküş yaşıyor olabilirsin, sanki tüm dünya üstüne geliyor ve her şeyin anlamı yokmuş gibi hissediyorsun. Zi... Devamını Gör
İçsel çöküntün yüksek seviyede