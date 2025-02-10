Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre Yüzde Kaç Şansınız Var?
Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre Yüzde Kaç Şansınız Var?
Uzaktan hayranlıkla izlediğin ve görünce heyecanlandığın ama bir türlü ilerleme kaydedemediğin biri var mı? Uzaktan hayranlıkla izlediğin, her adımını dikkatle takip ettiğin ve görünce heyecanlandığın ama bir türlü ilerleme kaydedemediğin biri var mı? Belki de o kişiyi tanıma fırsatın hiç olmadı, belki de bir türlü cesaretini toplayıp adım atamadın. Onu gördüğünde içindeki o heyecanı hissediyorsun, ama bir türlü o duyguyu somut bir ilerlemeye dönüştüremiyorsun. Düşünerek kendini yorma biz sana onunla yüzde kaç şansın var söyleyelim!
Haydiiii!
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Öncelikle isminin ilk harfini seçer misin?
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Hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seçer misin?
Sizin %10 şansınız var!
Sizin %20 şansınız var!
Sizin %30 şansınız var!
Sizin %40 şansınız var!
Sizin %50 şansınız var!
Sizin %60 şansınız var!
Sizin %70 şansınız var!
Sizin %80 şansınız var!
Sizin %90 şansınız var!
Sizin %100 şansınız var!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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