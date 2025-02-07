Beyninin Tamamını Kullananlar Bu Genel Kültür Testinde %100 Başarıya Ulaşıyor!
Beyninin Tamamını Kullananlar Bu Genel Kültür Testinde %100 Başarıya Ulaşıyor!
Beyninin her köşesini çalıştıranlar, genel kültür testinde zirveyi zorluyor! İşte karşınızda, bilgi birikiminizi ve zekanızı sınayacak, bir o kadar da eğlenceli bir test! Bu test, genel kültürünüzü ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda beyninizin derinliklerine bir yolculuk yapmanızı sağlıyor.
Beyninin Tamamını Kullananlar Bu Genel Kültür Testinde %100 Başarıya Ulaşıyor!
Haydiiii!
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1. NASA'nın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdiği yıl hangisidir?
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2. Hangi gezegen güneş sistemi içinde en büyük gezegendir?
3. Yanıcı olması nedeniyle havai fişek ve kibrit yapımında kullanılan element hangisidir?
4. 1 gram suyun sıcaklığı 1 derece selsiyus artırmak için gerekli enerji ne kadardır?
5. Günümüze ulaşmış en eski edebiyat eseri Gılgamış Destanı hangi uygarlığa aittir?
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6. Hangi sembol matematikte "gerçek sayılar kümesi"ni ifade eder?
7. Türkiye'de kaç çeşit iklim tipi vadır?
8. Hangi ilimizin kış sıcaklık ortalaması diğerlerine göre daha düşüktür?
9. Antep hangi antlaşma ile Fransa'dan geri alınmıştır?
10. Deniz yüzünden, özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması olayına ne ada verilir?
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11. Milli bağımsızlık Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?
12. Türkiye'ye Boğazlar tam egemenlik hakkı tanıyan antlaşma hangisidir?
13. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferini yaptığı esnada vefat ettiği "Zigetvar" şehri, bugün hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
14. "Türk" kelimesi hangi milletin kaynaklarında "miğfer" anlamında kullanılmıştır?
15. "Mezopotamya"nın kelime anlamı nedir*
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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