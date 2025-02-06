Sen Onsuz Yapamıyor musun?

Belki de senin de kalbini çalan bir aşkın peşinden koşuyorsun, belki de bir yarayı sarmak, birini unutmak için çabalıyorsun. Ancak unutma, sen onsuz da hayatının tam merkezindesin. Kendi başına da bir kahraman, bağımsız bir savaşçı ve eşsiz bir bireysin. Aşk, hayatının renkli bir parçası olabilir ancak senin değerin, bir başkasının varlığına veya yokluğuna bağlı değil. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir hobi edin, belki de yeni bir yetenek keşfet. Kendini keşfetmek için mükemmel bir zaman. Belki de bir ressam, bir yazar, bir şair ya da bir müzisyen olabilirsin. Kim bilir? Belki de içindeki bu yetenekler, senin yeni bir aşka yelken açmanı sağlayabilir. Kendine olan inancını asla kaybetme ve kendi değerini bil. Unutma ki, sen onsuz da hayatının tam merkezinde, kendi hikayenin başrol oyuncususun.