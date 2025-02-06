Sen Onsuz Yapamıyor musun?
Sen Onsuz Yapamıyor musun?
Hayatınıza giren herkes, birer misafir aslında. Onların varlığı hayatınızı renklendirirken, yoklukları da sizi daha güçlü kılar. Kendinizi bir başkasına bağımlı hale getirmek yerine, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu alın ve hayatınızı kendi istekleriniz doğrultusunda şekillendirin.
Sen Onsuz Yapamıyor musun?
Haydiiii!
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1. Onsuz geçen bir günü zorlayıcı buluyor musun?
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2. Onun yokluğunda kendini eksik hissediyor musun?
3. Sadece onun yanında rahatlayabiliyor musun?
4. Onsuz yapman gereken şeyleri hep erteliyor musun?
5. Onunla geçirdiğin zaman, hayatındaki diğer şeylerden daha değerli mi?
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6. Onunla her anını paylaşmak istiyor musun?
7. Onsuz eğlenmek ya da mutlu olmak senin için zor mu?
8. Onunla geçirdiğin anlar senin için her şeyin önünde mi?
9. Onsuz bir yerde olmak seni huzursuz mu eder?
10. Onsuz büyük bir karar almak sana korkutucu mu gelir?
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Sen onsuz yapamıyorsun!
Sen onsuz da gayet iyisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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