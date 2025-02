Sen Onsuz Yapamıyor musun?

Onsuz geçen bir gün bile senin için adeta bir ömre bedel. O, hayatının merkezine oturmuş, varlığıyla seni tamamlayan bir parça. Sanki bir yıldız kayıyor gökyüzünden her seferinde onu düşündüğünde. İçin burkuluyor, kalbin sıkışıyor ve bir boşluk hissediyorsun. Onunla geçen anılar, bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor sürekli. Her gülen yüzünde, her tatlı sözünde, her birlikte geçirdiğiniz anıda onun izleri var. Onunla paylaştığın her şey, senin için bir hazine değerinde. Onsuz bir yaşamı düşünmek bile seni ürpertiyor. Bu yüzden, evet, sen onsuz yapamıyorsun. Onun varlığı, senin hayatının en önemli parçası ve onsuz bir dünya, senin için düşünülemez bile.