Sen Güç Zehirlenmesi Yaşar mısın?
Sen Güç Zehirlenmesi Yaşar mısın?
Güç zehirlenmesi aslında hepimizin hayatında, belki de farkında olmadan, karşılaştığı bir durum. Güç zehirlenmesi, bir kişinin elde ettiği gücün, onun kararlarını ve davranışlarını olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Belki bir iş yerinde yönetici pozisyonuna geldiğinde, belki bir toplulukta lider seçildiğinde ya da belki de aile içinde söz sahibi olduğunda, insanlar bu durumu yaşayabilir.
Sen Güç Zehirlenmesi Yaşar mısın?
Haydiiii!
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1. Başkalarının sana sürekli olarak tavsiye ve yönlendirme yapmasını rahatsız edici bulur musun?
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2. Kararların etrafındaki insanlar tarafından sorgulandığında sinirlenir misin?
3. Çoğu zaman insanları kendi görüşlerine ve fikirlerine ikna etmeye çalışır mısın?
4. Kendini etrafındaki herkesten üstün hissediyor musun?
5. Söz konusu liderlik olduğunda, genellikle başkalarından daha fazla sorumluluk almak istersin mi?
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6. Başkalarının başarısızlıkları seni memnun eder mi?
7. İnsanlar senin önerilerine karşı çıkarsa, bunu kişisel olarak alır mısın?
8. En iyi fikirlerin her zaman senin fikirlerin olduğunu düşündüğün oluyor mu?
9. Hedeflerine ulaşmak için başkalarını manipüle etmeyi aklından geçirir misin?
10. İnsanların sana karşı ne düşündüğünü umursar mısın?
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Sen güç zehirlenmesi yaşarsın!
Sen güç zehirlenmesi yaşamazsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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