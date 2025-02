Sen Güç Zehirlenmesi Yaşar mısın?

Sen güç zehirlenmesi yaşarsın! Sen, gücün ve kontrolün öyle bir noktasına geleceksin ki, her şeyin senin etrafında döndüğünü sanacak ve bu güç seni sarhoş edecek. İlk başta, her adımın seni daha da yukarı taşıyacak gibi görünecek; ama zamanla, o gücün seni yavaşça yiyip bitirecek. Kendini her şeyin efendisi gibi hissedeceksin, ama bu his, seni yalnızlaştıracak. Gücünle her şeye sahip olabilirsin belki, ama bir noktada o güç, seni yiyip bitiren bir canavara dönüşecek. Bu senin kontrol edebileceğin bir şey olmayacak; seni sarhoş edecek, gözünü karartacak ve her şeyin bir bedeli olacak. Sen güç zehirlenmesi yaşarsın, çünkü gücün seni aşacak ve bu seni içine çekecek bir bataklığa dönüştürecek.