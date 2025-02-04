Sen Güç Zehirlenmesi Yaşar mısın?

Sen, ne kadar güçlü olursan ol, bu gücün seni sarmalayıp, aklını ve kalbini kaybettirecek kadar seni sarhoş etmeyecek. Çünkü sen, gücü sadece bir araç olarak görürsün, insanları ezmek, onlara hükmetmek için değil, onları daha iyi bir yere taşımak için kullanırsın. Gücün seni tüketmek yerine seni daha sağlam, daha olgun bir hale getirir. Çünkü sen, gücün farkında olarak, onu denetim altında tutmayı bilirsin. Asla bir an için bile kendini her şeyin sahibi gibi hissetmezsin, çünkü egon seni ele geçirecek kadar büyümez. Sen gücün yükünü omuzlarında taşırsın ama onu seni ezmesine asla izin vermezsin. Her adımını dikkatle atarsın, her hareketini düşünerek yaparsın, çünkü senin gücün; sağduyunun, ahlakının ve sorumluluğunun bir yansımasıdır. Güç seni değil, sen gücü yönetirsin ve asla onun tarafından yok edilmezsin.