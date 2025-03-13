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Müge Anlı'da "Babam İstismar Ettiği İçin Evden Kaçtım" Diyen 18 Yaşındaki Ayşegül, Söylediklerini Yalanladı!

Müge Anlı'da "Babam İstismar Ettiği İçin Evden Kaçtım" Diyen 18 Yaşındaki Ayşegül, Söylediklerini Yalanladı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.03.2025 - 12:25

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine ilginç bir aile dramını işliyor. Dün yayına katılan Melek ve Birol çifti, 18 yaşındaki kızları Ayşegül'ün evden kaçtığını ve bulunmasını istediklerini belirtti. Kısa süre içinde erkek arkadaşının yanında olduğu öğrenilen genç kız yayına bağlandı. Birkaç yıl önce babasının kendisini ve ablasını istismar ettiğini, annesinin bu sebeple babasından ayrıldığını söyleyen Ayşegül, izleyenleri şoke ederken anne ve babası da yayında fenalaştı. 

Bugün yeniden yayına bağlanan Ayşegül, 'Söylediklerim yalandı. Evden kaçmak için öyle söyledim.' dedi.

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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e dün Melek ve Birol çifti, 18 yaşındaki kızları Ayşegül'ü aramak için başvurmuştu.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e dün Melek ve Birol çifti, 18 yaşındaki kızları Ayşegül'ü aramak için başvurmuştu.

Kısa süre sonra erkek arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Ayşegül yayına bağlanarak herkesi şoke eden iddialarda bulundu. Babasının kendisini ve ablasını istismar ettiğini, annesinin bu sebeple bir süre babasından ayrıldığını iddia etti. Ayşegül ayrıca, evi terk etmek için reşit olmayı beklediğini söylerken, babasının teyzeleriyle de ilişkisi olduğunu söyledi. Yayına bağlanan ablası ve teyzeleri iddiaları kesin bir şekilde yalanlamıştı.

Ayşegül iddialarının arkasında durmuştu.

Ayşegül iddialarının arkasında durmuştu.

Anne ve baba, kızlarının iddiaları sonrası yayında fenalaşmıştı. Doğru söylemesi için tüm ısrarlara rağmen Ayşegül, söylediklerinin arkasında durarak eve geri dönmeyeceğini dile getirmişti. Kafaları karıştıran ve şüphe uyandıran bu iddianın ardından aile, bugün yeniden yayına katıldı.

Müge Anlı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kardeşlerini ailesinden alarak yurda yerleştireceğini söylemesinin ardından Ayşegül'ün sözleri yön değiştirdi.

Müge Anlı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kardeşlerini ailesinden alarak yurda yerleştireceğini söylemesinin ardından Ayşegül'ün sözleri yön değiştirdi.

Konuşmasının başında iddialarında ısrarcı olan Ayşegül, Müge Anlı'nın sözlerinin ardından şu ifadelerde bulundu:

'Müge Hanım böyle bir olay yok. Ben kaçmak için yaptım. Kardeşlerim alınmasın yurda. Bu olayın uzamasını istemiyorum. Ben kendi kararımı verdim, geri dönmek istemiyorum. Lütfen olay kapansın. Ben kaçmak için söyledim.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Yayında yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yayında yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ayşegül'ün konuşmanın sonunda 'Allah biliyor.' demesinin ardından bir kez daha kafalar karıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dair ekipler, Ayşegül'ün bulunduğu eve gittiler. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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