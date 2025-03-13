Müge Anlı'da "Babam İstismar Ettiği İçin Evden Kaçtım" Diyen 18 Yaşındaki Ayşegül, Söylediklerini Yalanladı!
Müge Anlı'da "Babam İstismar Ettiği İçin Evden Kaçtım" Diyen 18 Yaşındaki Ayşegül, Söylediklerini Yalanladı!
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine ilginç bir aile dramını işliyor. Dün yayına katılan Melek ve Birol çifti, 18 yaşındaki kızları Ayşegül'ün evden kaçtığını ve bulunmasını istediklerini belirtti. Kısa süre içinde erkek arkadaşının yanında olduğu öğrenilen genç kız yayına bağlandı. Birkaç yıl önce babasının kendisini ve ablasını istismar ettiğini, annesinin bu sebeple babasından ayrıldığını söyleyen Ayşegül, izleyenleri şoke ederken anne ve babası da yayında fenalaştı.
Bugün yeniden yayına bağlanan Ayşegül, 'Söylediklerim yalandı. Evden kaçmak için öyle söyledim.' dedi.
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e dün Melek ve Birol çifti, 18 yaşındaki kızları Ayşegül'ü aramak için başvurmuştu.
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Ayşegül iddialarının arkasında durmuştu.
Müge Anlı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kardeşlerini ailesinden alarak yurda yerleştireceğini söylemesinin ardından Ayşegül'ün sözleri yön değiştirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Yayında yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin inceleme başlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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