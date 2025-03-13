Müge Anlı'da "Babam İstismar Ettiği İçin Evden Kaçtım" Diyen 18 Yaşındaki Ayşegül, Söylediklerini Yalanladı!

Kısa süre sonra erkek arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Ayşegül yayına bağlanarak herkesi şoke eden iddialarda bulundu. Babasının kendisini ve ablasını istismar ettiğini, annesinin bu sebeple bir süre babasından ayrıldığını iddia etti. Ayşegül ayrıca, evi terk etmek için reşit olmayı beklediğini söylerken, babasının teyzeleriyle de ilişkisi olduğunu söyledi. Yayına bağlanan ablası ve teyzeleri iddiaları kesin bir şekilde yalanlamıştı.