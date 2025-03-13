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"Hiç Beklemiyorduk": Deniz Baysal'dan Aylar Sonra Gelen Kalpazan İtirafı

"Hiç Beklemiyorduk": Deniz Baysal'dan Aylar Sonra Gelen Kalpazan İtirafı

Kalpazan Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 11:39

Show TV’de yayınlanan ve kısa sürede dikkat çeken Kalpazan dizisi, sürükleyici anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicileri kendine çekmişti. Ancak iddialı dizi için hiçbir şey beklendiği gibi ilerlemedi. Kalpazan, düşük reytingleri nedeniyle 8. bölümde final yaparak ekran yolculuğunu sonlandırmıştı. Kalpazan'ın final yapmasının üzerinden aylar geçerken dizide başrol olan Deniz Baysal'dan açıklama geldi.

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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Kalpazan, reytinglerde beklediğini bulamamıştı.

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Kalpazan, reytinglerde beklediğini bulamamıştı.

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Timuçin Esen gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizinin ömrü yalnızca 8 bölüm sürmüştü. Ekim ayında başlayan dizi 2 ayın ardından aniden final yapmış ve hem seyirci hem izleyiciler büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Hatta Kalpazan'ın senaristi 'Kalpazan için 4 küsür reytingle 'erken' final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz.' yazarak söz konusu final kararına sitem etmişti.

Unutanlar için Kalpazan'ın konusunu tekrardan hatırlatalım:

Unutanlar için Kalpazan'ın konusunu tekrardan hatırlatalım:

Kalpazan'da zeki ama zor durumda olan bir adam hayatının çıkmazlarından kurtulmak için yasa dışı bir işin içine giriyor: Sahte para üretmek. Ancak bir kez bu yola girdiğinde geri dönüş çok zor oluyor. Peşindeki polisler, işbirliği yaptığı tehlikeli insanlar ve kendi vicdanı arasında sıkışıp kalıyor.

Dizi, suç dünyasının bilinmeyen yönlerini, güç mücadelesini ve ihanetleri derinlemesine işleyerek izleyiciyi soluksuz bırakmıştı.

Dizinin final yapmasından aylar sonra Deniz Baysal'dan bir açıklama geldi.

Dizinin final yapmasından aylar sonra Deniz Baysal'dan bir açıklama geldi.

Kalpazan'da Ayşe'yi canlandıran Baysal, dizinin finalinin tüm ekibi çok üzdüğünü ve ani geliştiğini anlattı. Baysal ayrıca, yeni projesi hakkında da ipuçları verdi.

''Kalpazan 8. bölümde final yaptı. Hepimiz çok üzüldük, hiç beklemiyorduk ekipçe. Yine mi olmadı derken durdum, şu anda olmuyorsa daha güzeli için olmuyordur dedim. Nitekim Ayşe Şasa'nın hayatı geldi önüme. Kalpazan devam etseydi ben olmayacaktım. Bana çok iyi geldi bu hikaye.''

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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