"Hiç Beklemiyorduk": Deniz Baysal'dan Aylar Sonra Gelen Kalpazan İtirafı
"Hiç Beklemiyorduk": Deniz Baysal'dan Aylar Sonra Gelen Kalpazan İtirafı
Show TV’de yayınlanan ve kısa sürede dikkat çeken Kalpazan dizisi, sürükleyici anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicileri kendine çekmişti. Ancak iddialı dizi için hiçbir şey beklendiği gibi ilerlemedi. Kalpazan, düşük reytingleri nedeniyle 8. bölümde final yaparak ekran yolculuğunu sonlandırmıştı. Kalpazan'ın final yapmasının üzerinden aylar geçerken dizide başrol olan Deniz Baysal'dan açıklama geldi.
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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Kalpazan, reytinglerde beklediğini bulamamıştı.
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Unutanlar için Kalpazan'ın konusunu tekrardan hatırlatalım:
Dizinin final yapmasından aylar sonra Deniz Baysal'dan bir açıklama geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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