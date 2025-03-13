"Hiç Beklemiyorduk": Deniz Baysal'dan Aylar Sonra Gelen Kalpazan İtirafı

Kalpazan'da Ayşe'yi canlandıran Baysal, dizinin finalinin tüm ekibi çok üzdüğünü ve ani geliştiğini anlattı. Baysal ayrıca, yeni projesi hakkında da ipuçları verdi.

''Kalpazan 8. bölümde final yaptı. Hepimiz çok üzüldük, hiç beklemiyorduk ekipçe. Yine mi olmadı derken durdum, şu anda olmuyorsa daha güzeli için olmuyordur dedim. Nitekim Ayşe Şasa'nın hayatı geldi önüme. Kalpazan devam etseydi ben olmayacaktım. Bana çok iyi geldi bu hikaye.''