Sevilmeye İhtiyacın Var mı?
Sevilmeye İhtiyacın Var mı?
Hepimizin içinde bir boşluk var, bir eksiklik hissi, bir şeylerin tamamlanması gerektiğini düşündüğümüz bir alan. Peki, bu boşluğu dolduran şey gerçekten sevgi mi? Ya da belki sevgi, yalnızca bir maske, bir geçici iyilik hali, bir tür tatmin arayışı mı?
Sevilmeye İhtiyacın Var mı?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor zamanlarımda başkalarından yardım almak seni nasıl hissettirir?
4. Biri sana ilgi gösterdiğinde nasıl tepki verirsin?
5. Romantik ilişkilerde en çok hangi özelliği ararsın?
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6. Kendine güvenin tam mı?
7. Birinin senden ilgisini çekmesi durumunda ne yaparsın?
8. Son olarak kendini seviyor musun?
Senin sevilmeye ihtiyacın var!
Senin sevilmeye ihtiyacın yok çünkü zaten seviliyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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