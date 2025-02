Sevilmeye İhtiyacın Var mı?

Senin sevilmeye ihtiyacın yok çünkü zaten seviliyorsun! Belki fark etmiyorsun, ama etrafında seni seven insanlar var—ailen, dostların, seni tanıyan herkes. Sevgi bazen en basit şekillerde kendini gösterir; belki birinin sana gülümsediği o an, ya da sana değer veren küçük bir davranış, kelime veya jest. Bazen sevgi, büyük sözlerde değil, sessiz desteklerde gizlidir. Ve unutma, sevgi sadece başkalarından gelen bir şey değil; sen de kendini sevmeyi öğrenebilir ve içindeki sevgiyle çevrene ışık saçabilirsin. Kendini değerli hissettiğinde, zaten sevildiğini de hissedersin. Sevgi, sadece bir ihtiyaç değil, varoluşunun bir parçasıdır. Her halinle seviliyorsun, çünkü sen özelsin.