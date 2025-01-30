Beyninin Hangi Bölgesi Dominant?
Beyninin Hangi Bölgesi Dominant?
Beynimizin sağ ve sol lobları arasında bir tercih yapmak zorunda kalsak, hangisini seçerdiniz? Sanatsal yetenekler, yaratıcılık sağ lobumuzdan mı gelir yoksa mantık, analitik düşünce sol lobumuzdan mı? Bu testle kendinizi daha iyi tanıyacak, belki de hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfedeceksiniz.
Beyninin Hangi Bölgesi Dominant?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi tür aktiviteler seni daha çok heyecanlandırır?
4. Bir problemle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
5. Hangi tür filmleri tercih edersin?
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6. Bir projeye başlarken nasıl ilerlersin?
7. Bir yolculuğa çıkacağın zaman neyi düşünürsün?
8. Son olarak sosyal ortamlara girmek sana iyi hissettiriyor mu?
Beyninin sol bölgesi daha dominant!
Beyninin sağ bölgesi daha dominant!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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