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Beyninin Hangi Bölgesi Dominant?

Beyninin Hangi Bölgesi Dominant?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.01.2025 - 15:01

Beynimizin sağ ve sol lobları arasında bir tercih yapmak zorunda kalsak, hangisini seçerdiniz? Sanatsal yetenekler, yaratıcılık sağ lobumuzdan mı gelir yoksa mantık, analitik düşünce sol lobumuzdan mı? Bu testle kendinizi daha iyi tanıyacak, belki de hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfedeceksiniz.

Beyninin Hangi Bölgesi Dominant?

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Hangi tür aktiviteler seni daha çok heyecanlandırır?

4. Bir problemle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?

4. Bir problemle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?

5. Hangi tür filmleri tercih edersin?

5. Hangi tür filmleri tercih edersin?
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6. Bir projeye başlarken nasıl ilerlersin?

6. Bir projeye başlarken nasıl ilerlersin?

7. Bir yolculuğa çıkacağın zaman neyi düşünürsün?

7. Bir yolculuğa çıkacağın zaman neyi düşünürsün?

8. Son olarak sosyal ortamlara girmek sana iyi hissettiriyor mu?

Beyninin sol bölgesi daha dominant!

Senin zihninde her şey bir düzene sahip; mantıklı, analitik düşüncelerle her durumu çözebilirsin. Bu bölge, tam anlamıyla sistematik düşünmeyi ve problemleri adım adım ele almayı gerektirir, ve sen de buna fazlasıyla uygunsun. Matematik, bilim, dil ve mantık gibi konular sana sadece ilginç gelmekle kalmaz, aynı zamanda onlarla uğraşmak, onların derinliklerine inmek senin için bir zevktir. Soruları çözmek, karmaşık problemleri birer parça gibi parçalayarak anlaşılır hale getirmek senin için doğaldır. Planlama ve organizasyon konusunda ise adeta bir usta gibisin. Her şeyin önceden belirlenmiş bir yolu vardır ve sen bu yolu takip ederken detaylara her zaman büyük bir özen gösterirsin. Çünkü senin için küçük ayrıntılar da en az büyük resim kadar önemlidir. Bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini belirlemek, gerekli adımları atmak ve bunları doğru sırayla gerçekleştirmek seni rahatlatır ve başarıya götürür. Mantıklı ve sistematik bir kişilik yapısına sahip olman, hayatındaki her konuda seni avantajlı kılar. Zorluklar karşısında soğukkanlılığını kaybetmez, her problemin çözümüne odaklanarak, her bir durumu mantıklı bir şekilde analiz edersin. İnsanlar seni bir sorunla karşılaştıklarında, soğukkanlılığın ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde genellikle doğru yolu gösterebilir.

Beyninin sağ bölgesi daha dominant!

Senin dünyan gerçekten de yaratıcı ve derin! Yaratıcı düşünceler ve sanatsal yetenekler senin ruhunun bir parçası, her zaman etrafındaki dünyayı farklı bir gözle görebiliyorsun. Görsel sanatlar, müzik, edebiyat ve psikoloji gibi alanlar seni derinden etkiliyor çünkü bu alanlar, insan ruhunun en ince detaylarını anlamana yardımcı oluyor. Herhangi bir sanat formunda kendini ifade etmek, senin için bir rahatlama, bir keşif yolculuğu gibidir. Özellikle müzik ya da edebiyat gibi duygusal yönleri güçlü olan dallarda kaybolmak, seni bir başka boyuta taşır. Yenilikçi ve hayal gücü güçlü birisin; sıradan olanla yetinmezsin, her zaman farklı düşünür, alışılmadık çözümler ararsın. Yeni fikirler üretmek seni besler ve bu düşünceler seni tetikler. Bu, sadece iş yaşamında değil, ilişkilerinde de geçerli. İnsanlarla etkileşim kurarken, empati ve duygusal zekânla onları anlamak, onlarla derin bağlar kurmak senin için doğal bir yetenek. İnsanların iç dünyasına dokunabilmek, onları dinlemek ve onlara değerli hissettirebilmek, seni her zaman keyifli bir insan kılar. Seninle sohbet etmek, bir başkası için bir deneyim olur çünkü sen, başkalarına kendilerini özel hissettirebilirsin. Senin için hayat, bir sanat eserine dönüştürülmesi gereken bir tuval gibi. Sanat, duygusal ifadeyi, insan psikolojisini ve estetiği bir araya getirir ve sen bu üç öğeyi iç içe geçirebiliyorsun. İnsanların hislerini anlama ve onlarla bu hisleri paylaşma konusunda son derece yeteneklisin. Sosyal etkileşimlerin, senin için bir keşif alanı. İnsanlarla kurduğun bağlar, seni hem yaratıcı hem de duygusal anlamda zenginleştirir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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