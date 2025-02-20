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Eğitim Sistemi Yine Değişiyor: Liseler 3 Yıla Düşürülüp Zorunlu Eğitim Olmaktan Çıkarılacak

Eğitim Sistemi Yine Değişiyor: Liseler 3 Yıla Düşürülüp Zorunlu Eğitim Olmaktan Çıkarılacak

Eğitim MEB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 07:58

Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan sürekli değişiklikler sonrasında bir değişiklik daha yeniden gündemde. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2012 yılında hayatımıza giren 4+4+4 eğitim sisteminden dönüş sinyalini verdi.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; Eğitimciler de bu görüşü olumlu buldu. Bu konuda bir rapor hazırlayan üç eğitim derneği “Lise mutlaka 3 yıl olmalı. 4+4+3 sistemine geçilmeli. Zorunlu eğitim dayatılmamalı. Branş yönlendirmesi erkene çekilmeli” gibi önerilerde bulundu.

İşte bir kez daha değişimi gündemde olan eğitim sistemimiz hakkındaki son planlama hakkındaki detaylar…

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/eg...
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Eğitimcilerin uzun yıllardır üzerinde tartıştıkları en önemli konulardan biri zorunlu eğitim süreci.

Eğitimcilerin uzun yıllardır üzerinde tartıştıkları en önemli konulardan biri zorunlu eğitim süreci.

12 yıllık zorunlu eğitimin çocuklara dayatıldığına ve bu sebeple var olan kabiliyetlerinin köreldiğine inanan eğitimcilerin sayısı kadar uygulamanın doğru olduğunu savunanlar da var.

12 yıllık zorunlu eğitimin çocuklara dayatıldığına ve bu sebeple var olan kabiliyetlerinin köreldiğine inanan eğitimcilerin sayısı kadar uygulamanın doğru olduğunu savunanlar da var.

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsünün düzenlediği “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayın sonuçlarını paylaştı.

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsünün düzenlediği “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayın sonuçlarını paylaştı.

“12 yıllık zorunlu eğitim dayatması çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük bir engel” denildi. Özelikle lise eğitimin gözden geçirilmesini talep ettiler.

“12 yıllık zorunlu eğitim dayatması çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük bir engel” denildi. Özelikle lise eğitimin gözden geçirilmesini talep ettiler.

İşte açıkladıkları raporda öne çıkan tespitler:

İşte açıkladıkları raporda öne çıkan tespitler:

  • Zorunlu eğitim uygulaması, eğitimi bir hak değil dayatma aracı hâline getirmekte.

  • Lise ve üniversitelerimiz her öğrencinin kolaylıkla mezun olduğu yapı ve anlayıştan kurtarılmalı.

  • Herkesi mezun edip diploma sahibi yapmak üzerine kurulmuş sistemi öncelikle değiştirmeliyiz. 

  • Zorunlu eğitim süresi düşürülmeli, branşlaşma yani yönlendirme erkene çekilmeli, sınıf geçme yönetmeliği yeniden gözden geçirmeli ve bitirme sınavları geri gelmeli.

  • 4 + 4 + 4 olarak tarif edilen eğitim sisteminin öncelikle üçüncü dört yıllık kısmı zorunlu olmaktan bir an önce çıkarılmalı ve okumak isteyenler için üç yıla düşürülmeli.

  • 12 yıllık zorunlu eğitimin özellikle son dört yıllık diliminin, yani lise kısmının zorunlu olması; okullardaki ders başarısızlığının, düzensizliğin, disiplin sorunlarının, suistimallerin ve kalite düşüklüğünün başlıca temel sebeplerinden birisi. 

  • Ülkemizde büyük çapta ara eleman eksikliği olduğu bilinmekte. Bu açığın kapatılması için öncelikle öğrencilerin büyük kısmını mesleki eğitime yönlendiren bir uygulamaya geçilmesi gerekmekte.

  • Mesleki eğitimde en önemli konulardan birisi mesleki eğitimin itibarının yükseltilerek özendirilmesi. Bu okullar başka bir liseye girmeyi becerememiş olanların mecburen gittiği okullar olmaktan çıkarılmalı. Bunun için de meslek liseleri mühendis olmanın ilk basamağı olarak gösterilebilir.

  • Üniversitelerde bölümlerin kontenjanları talebe göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına, nüfusa ve istihdam imkânlarına göre planlanmalı, kontenjanlar belirlenirken popülist yaklaşımlardan uzak durulmalı.

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmaları Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmaları Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu.

Bakan Tekin “Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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