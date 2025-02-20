Eğitim Sistemi Yine Değişiyor: Liseler 3 Yıla Düşürülüp Zorunlu Eğitim Olmaktan Çıkarılacak

Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan sürekli değişiklikler sonrasında bir değişiklik daha yeniden gündemde. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2012 yılında hayatımıza giren 4+4+4 eğitim sisteminden dönüş sinyalini verdi.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; Eğitimciler de bu görüşü olumlu buldu. Bu konuda bir rapor hazırlayan üç eğitim derneği “Lise mutlaka 3 yıl olmalı. 4+4+3 sistemine geçilmeli. Zorunlu eğitim dayatılmamalı. Branş yönlendirmesi erkene çekilmeli” gibi önerilerde bulundu.

İşte bir kez daha değişimi gündemde olan eğitim sistemimiz hakkındaki son planlama hakkındaki detaylar…