Eğitim Sistemi Yine Değişiyor: Liseler 3 Yıla Düşürülüp Zorunlu Eğitim Olmaktan Çıkarılacak
Eğitim Sistemi Yine Değişiyor: Liseler 3 Yıla Düşürülüp Zorunlu Eğitim Olmaktan Çıkarılacak
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/eg...
Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan sürekli değişiklikler sonrasında bir değişiklik daha yeniden gündemde. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2012 yılında hayatımıza giren 4+4+4 eğitim sisteminden dönüş sinyalini verdi.
Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; Eğitimciler de bu görüşü olumlu buldu. Bu konuda bir rapor hazırlayan üç eğitim derneği “Lise mutlaka 3 yıl olmalı. 4+4+3 sistemine geçilmeli. Zorunlu eğitim dayatılmamalı. Branş yönlendirmesi erkene çekilmeli” gibi önerilerde bulundu.
İşte bir kez daha değişimi gündemde olan eğitim sistemimiz hakkındaki son planlama hakkındaki detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğitimcilerin uzun yıllardır üzerinde tartıştıkları en önemli konulardan biri zorunlu eğitim süreci.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 yıllık zorunlu eğitimin çocuklara dayatıldığına ve bu sebeple var olan kabiliyetlerinin köreldiğine inanan eğitimcilerin sayısı kadar uygulamanın doğru olduğunu savunanlar da var.
Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsünün düzenlediği “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayın sonuçlarını paylaştı.
“12 yıllık zorunlu eğitim dayatması çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük bir engel” denildi. Özelikle lise eğitimin gözden geçirilmesini talep ettiler.
İşte açıkladıkları raporda öne çıkan tespitler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmaları Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın