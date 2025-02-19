Eğitime Kar Engeli: 16 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime Kar Engeli: 16 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime kar engeli geldi. Sibirya üzerinden yurda giren Altay Kar Fırtınası, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürdü. Kar yağışının etkisini gösterdiği 16 ilde okullar tatil edildi.
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Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.
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Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Ordu'da Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
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Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Hakkari'de beklenen kar nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
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Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, eğitime yarın ara verildi.
Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.
Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.
Kars ve Ardahan'da, Ardahan’ın Posof ilçesi hariç kar ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildiğini açıkladı.
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Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü (yarın) tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Amk herkes ankarada kar yağıyor diyo tatil olabilir diyor bizim burada zar zor arabanın üstünde var aq