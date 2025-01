Bilinçaltı Travmaların Ne Kadar Ağır?

Birçoğumuzun hayatı boyunca karşılaştığı zorluklar ve travmalar, bilinçaltımızda derin izler bırakabilir. Ancak, bu izlerin ağırlığı, çoğu zaman düşündüğümüzden daha hafif olabilir. Bilinçaltının karmaşık ve gizemli dünyası, hayatımızın her alanında bizi etkileyen bir güce sahip. Ancak, bu etkinin her zaman olumsuz olması gerekmiyor. Evet, doğru duydunuz! Bilinçaltında yer edinen travmalar, aslında düşündüğümüzden daha hafif olabilir. Bilinçaltımız, yaşadığımız her deneyimi, olumlu ya da olumsuz, depolayan bir hafıza bankası gibidir. Ancak, bu bankada yer alan her hatıra, hayatımızı aynı oranda etkilemez. Bazıları, yaşamımızın belirli alanlarında bizi etkileyebilirken, bazıları ise neredeyse hiç etki yaratmayabilir. Yani, bilinçaltında yer edinen travmaların ağırlığı, aslında onların bize ne kadar etki ettiğiyle doğru orantılıdır.