Bilinçaltı Travmaların Ne Kadar Ağır?
Bilinçaltı Travmaların Ne Kadar Ağır?
Bilinçaltı travmaların ağırlığı hakkında konuşmaya başlamadan önce, bir şeyi belirtmek gerekir ki, bu konu gerçekten de oldukça karmaşık ve derin bir konu. Bilinçaltı travmalar, hayatın her alanında bizi etkileyebilen, genellikle farkında olmadan taşıdığımız yüklerdir.
Bilinçaltı Travmaların Ne Kadar Ağır?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendinizi sürekli olarak endişeli hissediyor musunuz?
4. Geçmişte yaşadığınız olaylar, hala davranışlarınıza etki ediyor mu?
5. Peki geçmişte yaşadığınız travmalar, şu anki yaşam kalitenizi ne ölçüde etkiliyor?
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6. Yaşadığınız stresli durumlar sizi hızla travmatik etkilerle karşı karşıya bırakır mı?
7. Geleceğe umutla bakabiliyor musun?
8. Son olarak gece uykularından sık sık uyanıyor musun?
Bilinçaltı travmaların çok ağır!
Bilinçaltı travmaların daha hafif!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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