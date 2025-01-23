Bu Ünlülerden Hangisinin Matematik Bölümü Mezunu Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Ünlülerden Hangisinin Matematik Bölümü Mezunu Olduğunu Bulabilecek misin?
Hepimiz o zorlu sıralardan geçtik. Hayranlıkla izlediğimiz ünlülerimiz de tıpkı bizim gibi üniversite yıllarını yaşadı. Oyunculuk konusunda başarılı olan ünlülerimiz peki üniversite yıllarında nasıldı?
Bu Ünlülerden Hangisi Matematik Bölümü Mezunudur?
Haydiii!
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Sence bu ünlülerden hangisi matematik bölümü mezunudur?
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Tebrikler bildinnnn! 🥳Kenan İmirzalıoğlu matematik bölümü mezunu!
Maalesef bilemedin! 😕 Tekrar denemek ister misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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