10 Sorulu Psikoloji Testine Göre Kendini Eksik Hissediyor musun?
10 Sorulu Psikoloji Testine Göre Kendini Eksik Hissediyor musun?
İçinde bir türlü tanımlayamadığın bir his veya her an seni yakalayan bir duygu... Hayat karşımıza iyi kötü bir sürü an çıkarır. Biz seçimlerimiz doğrultusunda kendimize bir yol çizeriz. Kendimizi eksik hissediyorsak bu biraz bizim seçimimiz biraz da bu düşüncelere çok alışmamızdan kaynaklanır.
10 Sorulu Psikoloji Testine Göre Kendini Eksik Hissediyor musun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini başkalarıyla kıyasladığında nasıl hissediyorsun?
4. Kendin hakkında ne sıklıkla olumsuz düşüncelerin olur?
5. Diğer insanların senden daha başarılı olduğunu düşündüğünde ne hissedersin?
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6. Kendini bazen yalnız hissettiğin oluyor mu?
7. Sosyal etkinliklere katılmak seni nasıl hissettirir?
8. Zor bir dönemeçten geçerken, kendini nasıl motive ediyorsun?
9. Hayatında bir arayış içinde misin?
10. Son olarak etrafındaki insanlarla mutlu musun?
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Sen kendini eksik hissediyorsun!
Sen kendini eksik hissetmiyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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