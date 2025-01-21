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10 Sorulu Psikoloji Testine Göre Kendini Eksik Hissediyor musun?

10 Sorulu Psikoloji Testine Göre Kendini Eksik Hissediyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.01.2025 - 16:01

İçinde bir türlü tanımlayamadığın bir his veya her an seni yakalayan bir duygu... Hayat karşımıza iyi kötü bir sürü an çıkarır. Biz seçimlerimiz doğrultusunda kendimize bir yol çizeriz. Kendimizi eksik hissediyorsak bu biraz bizim seçimimiz biraz da bu düşüncelere çok alışmamızdan kaynaklanır. 

10 Sorulu Psikoloji Testine Göre Kendini Eksik Hissediyor musun?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kendini başkalarıyla kıyasladığında nasıl hissediyorsun?

3. Kendini başkalarıyla kıyasladığında nasıl hissediyorsun?

4. Kendin hakkında ne sıklıkla olumsuz düşüncelerin olur?

4. Kendin hakkında ne sıklıkla olumsuz düşüncelerin olur?

5. Diğer insanların senden daha başarılı olduğunu düşündüğünde ne hissedersin?

5. Diğer insanların senden daha başarılı olduğunu düşündüğünde ne hissedersin?
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6. Kendini bazen yalnız hissettiğin oluyor mu?

7. Sosyal etkinliklere katılmak seni nasıl hissettirir?

7. Sosyal etkinliklere katılmak seni nasıl hissettirir?

8. Zor bir dönemeçten geçerken, kendini nasıl motive ediyorsun?

8. Zor bir dönemeçten geçerken, kendini nasıl motive ediyorsun?

9. Hayatında bir arayış içinde misin?

10. Son olarak etrafındaki insanlarla mutlu musun?

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Sen kendini eksik hissediyorsun!

Bazen hayatın getirdiği zorluklar, insanın içsel huzurunu kaybetmesine yol açabilir. Dışarıdan her şey normal görünüyor olabilir; belki arkadaşların, ailen ve çevren seni seviyor, başarıların da var. Ama sen yine de bir boşluk, bir eksiklik hissiyle uyanıyorsun. Belki de tüm bu dışsal başarılar ve ilişkiler, senin içindeki o derin duygusal açığı dolduramıyor. Kendini bir türlü tamamlanmış hissedemiyorsun. Her şeyin yolunda olduğunu bildiğin halde, içinde bir şeylerin eksik olduğu düşüncesi seni terk etmiyor. Bu hissiyat bazen bilinçaltının bir yansıması olabilir. Geçmişte yaşadığın bazı olaylar, seni bu şekilde düşünmeye itiyor olabilir. Ya da belki sen, kendini idealize ettiğin bir insanın veya toplumun standardına ulaşmakta zorlanıyorsun. Kendini değerli hissedebilmek için dışarıdan onay bekliyor, içindeki eksikliği başkalarından alacağın onayla doldurmaya çalışıyorsun. Belki de daha derin bir anlam arıyorsun. Hayatına dair büyük bir amaç, hedef veya anlam eksikliği seni bu şekilde hissettirebilir. Her gün aynı rutinin içinde kaybolmuş, her şeyin yüzeyine odaklanmışken, içsel bir eksiklik duygusu seni sıkıştırıyor.

Sen kendini eksik hissetmiyorsun!

Bazen insan, dışarıdan bakıldığında her şeyin yolunda olduğunu görebilir ama içsel bir huzursuzluk, bir eksiklik hissi yine de peşini bırakmaz. Ancak belki de gerçekte hissettiğin şey, eksiklik değil; sadece henüz tamamlanmamış bir süreçten geçiyor olman. Belki de şu anda olduğun yer, büyüme ve gelişme yolculuğunun bir parçasıdır. Eksik hissetmiyorsun, belki sadece daha fazlasını arzuluyorsun; daha derin, daha anlamlı bir şeyler. Bu, tamamen insani bir duygu. Kendini eksik hissetmiyorsun, belki sadece daha geniş bir potansiyel ve daha yüksek bir amaç için hazır hissediyorsun. Zihnindeki bu eksiklik hissi, aslında seni daha iyi bir insan olma yolunda iten bir güdü olabilir. İçsel bir boşluk gibi hissettiren bu duygu, seni daha derin bir keşfe, daha geniş bir anlayışa ve daha güçlü bir benlik duygusuna doğru yönlendiren bir işaret olabilir. Sen kendini eksik hissetmiyorsun; belki sadece şu anki versiyonunla tamamlanmamış hissediyorsun, çünkü büyümek için daha çok şey yapman gerektiğini biliyorsun.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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