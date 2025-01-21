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Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin İnsanına Benziyorsun?

Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin İnsanına Benziyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.01.2025 - 15:01

Hepimiz biraz biraz yaşadığımız şehrin özelliklerini taşıyoruz. Fiziksel ve kültür olarak yaşadığımız şehri yansıtabiliriz. Peki sen yüz tipine göre hangi şehrin insanına benziyorsun?

Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin İnsanına Benziyorsun?

Haydi testeee!

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1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

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6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Son olarak ten rengini de seçer misin?

Antalya

Antalya

Bursa

Bursa

Balıkesir

Balıkesir

Erzincan

Erzincan

İzmir

İzmir

Rize

Rize

Sivas

Sivas

Mardin

Mardin

Artvin

Artvin

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Konya

Konya

Erzurum

Erzurum

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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