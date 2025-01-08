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Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?

Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.01.2025 - 16:01

Belki de karanlık bir dehlizdesin ve çıkışı bulmakta zorlanıyorsun. Belki de hayatın karmaşası içinde kendini kaybolmuş hissediyorsun. İşte bu noktada, kendinle yüzleşmek, belki de en zor olanı. Hayatın zorluklarına karşı kendini çaresiz hissetmek, hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum.

Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Son zamanlarda nasıl hissediyorsun?

4. Sosyal hayatın nasıl?

4. Sosyal hayatın nasıl?

5. Son haftalarda uykun nasıl?

5. Son haftalarda uykun nasıl?
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6. Son dönemde geleceğe dair nasıl hissediyorsun?

6. Son dönemde geleceğe dair nasıl hissediyorsun?

7. Çevrendeki insanlar seni nasıl görüyordur sence?

7. Çevrendeki insanlar seni nasıl görüyordur sence?

8. Son olarak tükenmiş hissediyor musun?

Sen diptesin!

Hayatın karmaşası içinde bazen kendini kaybolmuş hissedebilirsin. Bu durum, birçok insanın zaman zaman yaşadığı bir durum. Kendini değersiz hissettiğin, psikolojik olarak yıprandığın ve enerjini tükenmiş hissettiğin bu günlerde, belki de biraz kendine vakit ayırmanın zamanı gelmiştir. Unutma, herkesin kötü günleri olabilir ve bu tamamen normal. Kendine biraz şefkat göster ve bu zorlu dönemi atlatmak için gereken zamanı kendine tanı. Unutma, her zaman olduğu gibi bu durumun da geçici olduğunu ve daha güzel günlerin seni beklediğini hatırla. Kendine inan, çünkü sen her şeyin üstesinden gelebilecek güçtesin.

Sen sondasın!

Sonsuz bir hikayenin son perdesine hoş geldin! Belki de hayatının en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyorsun. Her şeyin sonunun geldiğini düşünüyor olabilirsin. Ancak dur biraz ve bu durumu biraz daha yakından inceleyelim. Belki de bu, senin için yeni bir başlangıcın habercisi. Hani derler ya, her son yeni bir başlangıçtır diye. Belki de senin için de bu böyle. İçinde bulunduğun durum, seni inciten, yıpratan ve enerjini tüketen şeylerden kurtulmanın tam zamanı olabilir. Hayatın bu dönemeç noktasında, belki de kendini tamamen yeniden inşa etme fırsatı bulacaksın. Ya da belki de hayatına, daha önce hiç düşünmediğin, hiç denemediğin bir şekilde devam etme şansı yakalayacaksın. Bu, belki de senin için bir dönüm noktası olacak. Hayatının yeni bir bölümünün kapılarını aralayacak ve belki de daha önce hiç denemediğin, hiç düşünmediğin bir yolculuğa çıkacaksın.

Sen depresyondasın!

Kendini biraz halsiz, belki de biraz çökkün hissediyorsun. Hayatın, belki de biraz daha zorlaştığını hissediyorsun. Bir türlü enerjini toparlayamıyor, belki de bir süredir uykuların kaçıyor. Kendini eskisi gibi hissetmiyorsun. Belki de sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsun, belki de eskiden keyif aldığın şeyler artık sana aynı tadı vermiyor. Belki de sürekli bir huzursuzluk, bir rahatsızlık hissi içindesin. Kendini biraz daha yorgun, biraz daha halsiz hissediyorsun. Belki de hayatın renklerini biraz daha soluk görüyorsun. Ama hey, buradayım ve seninle bu durumu konuşmak için varım. Unutma, her şeyin bir çözümü var ve senin de bu durumdan çıkman için bir yol mutlaka bulunacak. Kendini yalnız hissetme, çünkü buradayım ve seninle bu yolculukta olacağım.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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