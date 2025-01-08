Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?
Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?
Belki de karanlık bir dehlizdesin ve çıkışı bulmakta zorlanıyorsun. Belki de hayatın karmaşası içinde kendini kaybolmuş hissediyorsun. İşte bu noktada, kendinle yüzleşmek, belki de en zor olanı. Hayatın zorluklarına karşı kendini çaresiz hissetmek, hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum.
Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda nasıl hissediyorsun?
4. Sosyal hayatın nasıl?
5. Son haftalarda uykun nasıl?
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6. Son dönemde geleceğe dair nasıl hissediyorsun?
7. Çevrendeki insanlar seni nasıl görüyordur sence?
8. Son olarak tükenmiş hissediyor musun?
Sen diptesin!
Sen sondasın!
Sen depresyondasın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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