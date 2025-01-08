Dipte misin Sonda mısın Depresyonda mısın?

Sonsuz bir hikayenin son perdesine hoş geldin! Belki de hayatının en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyorsun. Her şeyin sonunun geldiğini düşünüyor olabilirsin. Ancak dur biraz ve bu durumu biraz daha yakından inceleyelim. Belki de bu, senin için yeni bir başlangıcın habercisi. Hani derler ya, her son yeni bir başlangıçtır diye. Belki de senin için de bu böyle. İçinde bulunduğun durum, seni inciten, yıpratan ve enerjini tüketen şeylerden kurtulmanın tam zamanı olabilir. Hayatın bu dönemeç noktasında, belki de kendini tamamen yeniden inşa etme fırsatı bulacaksın. Ya da belki de hayatına, daha önce hiç düşünmediğin, hiç denemediğin bir şekilde devam etme şansı yakalayacaksın. Bu, belki de senin için bir dönüm noktası olacak. Hayatının yeni bir bölümünün kapılarını aralayacak ve belki de daha önce hiç denemediğin, hiç düşünmediğin bir yolculuğa çıkacaksın.