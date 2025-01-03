Ortaokul Seviyesindeki 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Başarılı Olacak mısın?
Ortaokul Seviyesindeki 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Başarılı Olacak mısın?
15 soruluk bu genel kültür testi, sizlere kendinizi ortaokul yıllarına geri dönmüş gibi hissettirecek. Ortaokul yıllarınızdan kalan bilgiler hala zihninizde mi? Yoksa zamanla unuttuğunuz detaylar mı oldu?
Ortaokul Seviyesindeki 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Başarılı Olacak mısın?
Haydiiii!
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1. Hangi besin maddesinde D vitamini bulunur?
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2. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan milli direniş gücünün adı nedir?
3. Atmosferin yeryüzüne yakın katmanlarının %21'ini oluşturan gaz hangisidir?
4. Hangi element periyodik tabloda 1A grubunda yer almaz?
5. Kurtuluş Savaşı hangi tarihler arasında yaşanmıştır?
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6. Yüz ölçümü en büyük komşumuz hangisidir?
7. Atmosferin üst seviyelerinde esen ve çok şiddetli rüzgarların adı nedir?
8. Homeros ve İlyada destanı hangi savaşı anlatır?
9. Bilinin evrenin yaklaşık olarak %25'ini oluşturan şeye ne ad verilir?
10. Dünyanın en büyük adası hangisidir?
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11. Dünya'da en çok konuşulan dil hangisidir?
12. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Türk yazarı kimdir?
13. Hangi elementin sembolü "Na"dır?
14. 1969'da Apollo 11 ile Ay'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren astronot kimdir?
15. Hangi hücre organeli, hücreye enerji sağlar?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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