Kimya Testi: Elementlerin Sembollerine Ne Kadar Hakimsin?

Belki de lise zamanlarımızda en sevdiğimiz derslerden biri olan Kimya'nın en kolay ve eğlenceli kısmı elementleriydi... Onları ezberlerken zorlansak da herkesin aklında az çok bir şeyler kalmıştır. Peki sen bu elementlere ne kadar hakimsin?

Haydiiiii!