Bu Psikoloji Testine Göre Yalnızlık Hissediyor musun?
Bu Psikoloji Testine Göre Yalnızlık Hissediyor musun?
Bu testle yalnızlık hissinizin altında yatan sebepleri ve bu durumun sizin hayatınıza nasıl etki ettiğini ortaya çıkarıyoruz. Belki bu yalnızlık hayatınızda büyük bir yer edindi belki de henüz alışamadınız. Bir şeyleri anlatacak kişiyi bulamamak sizi daha da yalnız hissettiriyor olabilir. Bu psikoloji testiyle gerçekten yalnız mısın ortaya çıkarıyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sosyal etkinliklere katılmak seni nasıl hissettiriyor?
4. Arkadaşlarınla konuşurken kendini nasıl hissediyorsun?
5. Evde yalnızken zaman nasıl geçiyor?
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6. Zor zamanlarda destek alabileceğin birine sahip misin?
7. Sosyal medyada geçirdiğin zaman seni nasıl hissettiriyor?
8. Genel olarak yalnızlıkla başa çıkma şeklin nedir?
9. Söylemekten istediğin her şeyi rahatça söyleyebiliyor musun?
10. Son olarak birinin seni sevmesine ihtiyacın var mı?
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Sen yalnızlık hissediyorsun!
Sen yalnızlık hissetmiyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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