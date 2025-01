Psikolojinin Derinliklerinde Kendini Affedemiyor musun?

Sen kendini affedemiyorsun! Geçmişte yaptığın hatalar yüzünden kendini sürekli suçluyor, kendi üzerine ağır bir yük yüklüyorsun. Her gün, geçmişin gölgeleriyle mücadele ediyorsun ve bu seni içsel olarak tüketiyor. Ama unutmamalısın ki, insan hata yapar, bu hatalar seni tanımlamaz. Her yanlış, aslında bir öğrenme fırsatıdır ve sen de bu süreçte büyüyorsun. Kendine karşı daha şefkatli olmalı, geçmişin seni esir almasın. Hatalarını kabul et, ama onları senin kimliğinin bir parçası olarak görme; sadece geçmişte kaldılar. Şu an, tam şu an, yeni bir başlangıç yapma gücüne sahipsin. Kendine bu fırsatı tanı, çünkü en büyük iyilik kendine şefkat göstermektir. Kendini affetmek, gerçek özgürlüğün anahtarıdır.