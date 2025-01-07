Psikolojinin Derinliklerinde Kendini Affedemiyor musun?
Psikolojinin Derinliklerinde Kendini Affedemiyor musun?
Hayatın karmaşası içinde, bazen hatalar yaparız ve bu hataların ağırlığı altında eziliriz. Ancak, kendimizi affetmek, iç huzuru bulmamız için hayati bir öneme sahiptir. Hayatımızda yaptığım kimisine göre hata kimisine göre doğrular bizi belki de çıkmazlara sürükleyebilir. Kendimizi affedemediğimizde hayatımızın büyük bir kısmı zorluklarla geçebilir.
Psikolojinin Derinliklerinde Kendini Affedemiyor musun?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini affetmekle ilgili en çok zorlandığın şey nedir?
4. Geçmişteki bir hatandan sonra, kendini nasıl hissedersin?
5. Geçmişteki bir hatanı tekrar yapmamak için ne yapıyorsun?
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6. Sence sen yeterli biri misin?
7. Karar alırken daha çok neyi düşünürsün?
8. Hayatında kötü şeyler olduğunda ne düşünüyorsun?
9. Başarılarını söylemekten utanır mısın?
10. Son olarak özür dilemek senin için zor mu?
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Sen kendini affedemiyorsun!
Sen kendini çoktan affetmişsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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