Psikolojinin Derinliklerinde Kendini Affedemiyor musun?

Sen kendini çoktan affetmişsin! Belki de farkında değilsin ama yıllardır taşıdığın o yüklerden, kendini yargılamaktan ve geçmişin zincirlerinden çoktan kurtulmuşsun. Her ne kadar hala bazen eski hataların ve yanlışların gölgesi seni kovalasa da, aslında o karanlıkları aydınlatacak kadar güçlü bir ışığa sahipsin. Kendini affetmek, bir anda gerçekleşmez; bu, zamanla oluşan bir anlayış ve kabul sürecidir. Belki de sen, o kabulü yıllar önce içsel olarak zaten sağladın, sadece şimdi fark ediyorsun. O eski kendini, seni zorlayan düşünceleri geride bırakıp, daha özgür ve daha barışçıl bir benliğe adım attın. Kendi hatalarını kabullenip, onlardan dersler çıkararak daha olgun, daha güçlü bir insan oldun. Şimdi, belki de en büyük zaferin, kendine duyduğun sevgi ve affetme kapasiten. Kendini affetmek, seni geçmişin yüklerinden özgürleştirdi ve seni bugününle barıştırdı.