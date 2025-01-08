İstanbul’da Bir Garip Olay: Araba Hırsızı Jandarmanın Aracını da Çaldı
İstanbul’da Bir Garip Olay: Araba Hırsızı Jandarmanın Aracını da Çaldı
İstanbul Silivri’de kuzenine ait olan aracı çalan Tayyip F. isimli kişi jandarma ekipleri tarafından gittiği at çiftliğinde yakalandı. Gözaltına alınarak jandarmanın aracına konuşan şüpheli, ekiplerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak jandarmanın aracını çalarak olay yerinden kaçtı. Jandarma aracı Okmeydanı’nda terk edilmiş olarak bulunurken, kaçan Tayyip F.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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İstanbul Silivri’de araç hırsızlığı ihbarına giden jandarma ekipleri, ilçede bulunan at çiftliğinde şüpheli Tayyip F.’yi gözaltına alarak ekip arabasına bindirdi.
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Ekipler, bölgede delil ve arama çalışması yaparken şüpheli, jandarma aracını da çalıp hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine bağlandı. Otoyol üzerinde seyir halinde ilerleyen zanlı Odayeri Gişeleri’nde bulunan bir bariyere de çarparak kaza yaptı. Hırsızlık şüphelisi, daha sonra kaza yaptığı jandarma aracıyla aynı yol üzerinde kaçmaya devam etti.
Şüpheli, çaldığı aracıyla Şişli ilçesi Okmeydanı mevkine kadar geldi. Burada aracı terk eden şüpheli, kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri terk edilmiş aracı bulunduğu noktadan alırken, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.
Şüpheli Tayyip F’nin çaldığı kuzenin aracından paylaştığı video 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Zavallı jandarmalar bu olay onlarin burnundan getirilir simdi yazik
Haritadan yer beğen oğlum güneydoğuda olsun
araç çalan vatandaş la ilgili bişey yazmak istiyorum ama nedense vazgeçiyorum sonra