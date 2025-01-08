Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Durmaz, 'Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu” dedi.
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tutuklanma kararı çıktı.
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Kerimcan Durmaz ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:
Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını belirterek "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi. Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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