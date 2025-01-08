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Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2025 - 12:32 Son Güncelleme: 08.01.2025 - 12:55

Yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Durmaz, 'Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu” dedi.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tutuklanma kararı çıktı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tutuklanma kararı çıktı.

Kerimcan Durmaz ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

Kerimcan Durmaz ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

'Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.”

Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını belirterek "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi. Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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