Spiritüel Danışman Yağmur Naz Güven, Evlilik İçin Uzak Durulması Gereken 3 Burç Erkeğini Açıkladı

Evlilik kararı alırken, karşımızdaki kişinin burcu ve kişilik özellikleri, önemli bir etken olabilir. Spiritüel danışman Yağmur Naz Güven, evlilik düşünürken kaçınılması gereken burçları açıkladı. Güven, yaptığı açıklamada, Oğlak, Koç ve Yay burcu erkekleriyle evlenmemeniz gerektiğini belirtti. Peki, bu burçların erkekleriyle evlenilmemesi gereken sebepler neler?