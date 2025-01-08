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Spiritüel Danışman Yağmur Naz Güven, Evlilik İçin Uzak Durulması Gereken 3 Burç Erkeğini Açıkladı

Spiritüel Danışman Yağmur Naz Güven, Evlilik İçin Uzak Durulması Gereken 3 Burç Erkeğini Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 13:20

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Evlilik kararı alırken, karşımızdaki kişinin burcu ve kişilik özellikleri, önemli bir etken olabilir. Spiritüel danışman Yağmur Naz Güven, evlilik düşünürken kaçınılması gereken burçları açıkladı. Güven, yaptığı açıklamada, Oğlak, Koç ve Yay burcu erkekleriyle evlenmemeniz gerektiğini belirtti. Peki, bu burçların erkekleriyle evlenilmemesi gereken sebepler neler?

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Yağmur Naz Güven, Oğlak burcu erkeklerinin çok fazla vaat verdiklerini, ancak bu vaatleri hayata geçirme konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini, iş ve paraya odaklı oldukları için duygusal ve kişisel bağlar kurmak yerine maddi dünyayı ön planda tuttuklarını vurguladı.

Yağmur Naz Güven, Oğlak burcu erkeklerinin çok fazla vaat verdiklerini, ancak bu vaatleri hayata geçirme konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini, iş ve paraya odaklı oldukları için duygusal ve kişisel bağlar kurmak yerine maddi dünyayı ön planda tuttuklarını vurguladı.

Güven'e göre Koç erkekleri çapkın ve özgürlüklerine düşkün, Yay erkekleri ise aşırı övülmeyi sever ve düzen kurmakta zorluk çeker, her iki burç da ilişkilerde dengeyi sağlamakta zorluk yaşar.

Güven'e göre Koç erkekleri çapkın ve özgürlüklerine düşkün, Yay erkekleri ise aşırı övülmeyi sever ve düzen kurmakta zorluk çeker, her iki burç da ilişkilerde dengeyi sağlamakta zorluk yaşar.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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