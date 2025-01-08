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En Yakın Arkadaşınız ve Sevgilinizin Samimi Olmaması Gerektiğini Savunan Genç Kadın TikTok’ta Tartışma Yarattı

En Yakın Arkadaşınız ve Sevgilinizin Samimi Olmaması Gerektiğini Savunan Genç Kadın TikTok’ta Tartışma Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 10:25

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Sosyal medyada ilişkilerle ilgili yapılan yorumlar sık sık tartışma yaratıyor. TikTok kullanıcısı @gayeozdemirz, bu kez “en yakın arkadaşınızın sevgilisiyle” olan ilişkiler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Genç kadın, takipçileriyle paylaştığı videoda, “En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir.' diyerek hemcinslerine tavsiyede bulundu. Bu görüşü bir çok takipçisi tarafından desteklendi.

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Genç kadın, “En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez” diyerek bu konudaki görüşünü net bir şekilde dile getirdi.

Genç kadın, “En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez” diyerek bu konudaki görüşünü net bir şekilde dile getirdi.

Yakın arkadaşı ve sevgilisinin arasındaki ilişkinin samimi olmaması gerektiğini savunan genç kadın, birçok takipçisi tarafından desteklenirken, bu durumun normal olduğunu belirtip karşı çıkanlar da vardı.

Yakın arkadaşı ve sevgilisinin arasındaki ilişkinin samimi olmaması gerektiğini savunan genç kadın, birçok takipçisi tarafından desteklenirken, bu durumun normal olduğunu belirtip karşı çıkanlar da vardı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında nasıl bir ilişki olmalı?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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