En Yakın Arkadaşınız ve Sevgilinizin Samimi Olmaması Gerektiğini Savunan Genç Kadın TikTok’ta Tartışma Yarattı

Sosyal medyada ilişkilerle ilgili yapılan yorumlar sık sık tartışma yaratıyor. TikTok kullanıcısı @gayeozdemirz, bu kez “en yakın arkadaşınızın sevgilisiyle” olan ilişkiler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Genç kadın, takipçileriyle paylaştığı videoda, “En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir.' diyerek hemcinslerine tavsiyede bulundu. Bu görüşü bir çok takipçisi tarafından desteklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın, “En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez” diyerek bu konudaki görüşünü net bir şekilde dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın arkadaşı ve sevgilisinin arasındaki ilişkinin samimi olmaması gerektiğini savunan genç kadın, birçok takipçisi tarafından desteklenirken, bu durumun normal olduğunu belirtip karşı çıkanlar da vardı.
Video için👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın