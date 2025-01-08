En Yakın Arkadaşınız ve Sevgilinizin Samimi Olmaması Gerektiğini Savunan Genç Kadın TikTok’ta Tartışma Yarattı

Sosyal medyada ilişkilerle ilgili yapılan yorumlar sık sık tartışma yaratıyor. TikTok kullanıcısı @gayeozdemirz, bu kez “en yakın arkadaşınızın sevgilisiyle” olan ilişkiler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Genç kadın, takipçileriyle paylaştığı videoda, “En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir.' diyerek hemcinslerine tavsiyede bulundu. Bu görüşü bir çok takipçisi tarafından desteklendi.