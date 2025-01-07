Annesinin Arabasını iPhone 15 İçin Sattıran Genç Kız, Şimdi de iPhone 16 İçin Çözüm Arıyor

Annesine ait arabayı satarak iPhone 15 alan genç kız, yeni modeli almak için tekrar arayışa girdi.Sosyal medyada yayınladığı videoda, acilen iPhone 16 almak istediğini belirten genç kız, bu isteğini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ancak bu sözler, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve tepki yağmuruna tutuldu. Kızın lüks tüketim uğruna yaptığı bu açıklama, özellikle ekonomik zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.
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Arayışa giren genç kız, “Banka mı soysam, dilensem mi? O iPhone 16’yı almam lazım.” ifadelerini kullandı.
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"Popüler kültürün kölesiyim" diyen genç kızın bu arayışı, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.
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