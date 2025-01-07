onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Rizeli Babanın Markalarla İmtihanı Sosyal Medyada Kahkahaya Boğdu!

Rizeli Babanın Markalarla İmtihanı Sosyal Medyada Kahkahaya Boğdu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 11:52

İçerik Devam Ediyor

Karadeniz insanının doğal komedisi bir kez daha gözler önüne serildi. @zefeka isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, Rizeli bir babanın markaları telaffuz ederken verdiği eğlenceli mücadeleyi gösterdi. Genç kızlar, babalarına markaları doğru söylettirmeye çalışırken gülmemek için zorlandılar. Babalarının telaffuzları ise renkli ve komik anlar yarattı. Video, Karadeniz insanının mizahını bir kez daha ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kızlar, babalarına ünlü markaları söyletmek için minik bir oyun oynadı. Ancak Rizeli babanın kendine has telaffuzu, kızların gülmemeye dair tüm çabalarını boşa çıkardı.

Genç kızlar, babalarına ünlü markaları söyletmek için minik bir oyun oynadı. Ancak Rizeli babanın kendine has telaffuzu, kızların gülmemeye dair tüm çabalarını boşa çıkardı.

Samimi ve doğal tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü fetheden Rizeli baba, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Samimi ve doğal tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü fetheden Rizeli baba, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

O anlar👇😂

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın