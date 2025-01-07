Rizeli Babanın Markalarla İmtihanı Sosyal Medyada Kahkahaya Boğdu!

Karadeniz insanının doğal komedisi bir kez daha gözler önüne serildi. @zefeka isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, Rizeli bir babanın markaları telaffuz ederken verdiği eğlenceli mücadeleyi gösterdi. Genç kızlar, babalarına markaları doğru söylettirmeye çalışırken gülmemek için zorlandılar. Babalarının telaffuzları ise renkli ve komik anlar yarattı. Video, Karadeniz insanının mizahını bir kez daha ortaya koydu.
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Genç kızlar, babalarına ünlü markaları söyletmek için minik bir oyun oynadı. Ancak Rizeli babanın kendine has telaffuzu, kızların gülmemeye dair tüm çabalarını boşa çıkardı.
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Samimi ve doğal tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü fetheden Rizeli baba, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
O anlar👇😂
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