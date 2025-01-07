Erkekler Kızları Kaçırıp Zorla Evleniyormuş: Bir Kazak Türkü, Ülkesinde En Rahatsız Olduğu Geleneği Anlattı!

Türk dünyasının önemli bir parçası olan Kazakistan, Türkiye ile dil, gelenek ve kültürel değerler açısından birçok ortak noktaya sahip. Ancak Kazakistan'daki bazı yerel gelenekler, zaman zaman şaşkınlık yaratıyor. @etimoloji isimli sosyal medya hesabında paylaşılan bir içerik, bu geleneklerden birine dikkat çekti. Paylaşımda bir Kazak Türk’ü, ülkede erkeklerin beğendikleri kızları kaçırarak zorla evlenmeye zorladığı ilginç geleneği anlattı.
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"Erkek, bir kızı beğenirse alıp kaçırabiliyor ve kız, onunla evlenmek zorunda. Şimdi azaldı, artık cezası var. Ama ülkenin yüzde 60-70’i böyle evlenmiş olabilir" diyen kadın, bu geleneğin geçmişte ne kadar yaygın olduğunu dile getirdi.
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Ayrıca, ailesinin Kazakistan’a giderken kendisine dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.
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