Ağız Kokunuz Olup Olmadığını Anlamanın Yolları: Kendi Kendinize Test Edebilirsiniz!

Ağız kokusu, genellikle ağız hijyeninin bozulması veya başka sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkar. Ancak bazen, ağız kokusunun var olup olmadığını anlamak zor olabilir. Peki ağzımızın koktuğunu nasıl anlarız? Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine kendi ağız kokularını nasıl test edebileceklerini anlattı.