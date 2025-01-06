Ablasının Burnunun Estetik Gibi Olmasının Sebebi Anne Sütüyle Ovulmasıymış!

Bebeklerin burun yapısının, anne sütüyle ovulmasıyla şekillenebileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bilimsel bir temele dayanmasa da bu yöntemin etkili olduğunu savunanlar, kendi örneklerini paylaşarak doğruladı. Son olarak, TikTok kullanıcısı @sevvalsalkim, ablasının burnunun şekillenmesiyle ilgili ilginç bir hikaye anlattı.