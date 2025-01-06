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Ablasının Burnunun Estetik Gibi Olmasının Sebebi Anne Sütüyle Ovulmasıymış!

Ablasının Burnunun Estetik Gibi Olmasının Sebebi Anne Sütüyle Ovulmasıymış!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 21:42

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Bebeklerin burun yapısının, anne sütüyle ovulmasıyla şekillenebileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bilimsel bir temele dayanmasa da bu yöntemin etkili olduğunu savunanlar, kendi örneklerini paylaşarak doğruladı. Son olarak, TikTok kullanıcısı @sevvalsalkim, ablasının burnunun şekillenmesiyle ilgili ilginç bir hikaye anlattı.

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Videoda, ablasının estetik gibi görünen burnunu kameraya çeken genç, “Genetik değil ailede herkesin burnu kötü.” diyerek takipçileriyle bu yöntemi paylaştı.

Videoda, ablasının estetik gibi görünen burnunu kameraya çeken genç, “Genetik değil ailede herkesin burnu kötü.” diyerek takipçileriyle bu yöntemi paylaştı.

Genç kız, sözlerinin devamında, "Bebeklerinizin burnunu sütünüzle ovun" diyerek takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Genç kız, sözlerinin devamında, "Bebeklerinizin burnunu sütünüzle ovun" diyerek takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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