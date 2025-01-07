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'Babalık' ile İlgili Toplumsal Algıyı Eleştiren Kadın: "Babalık Yardım Değil, Sorumluluktur"

'Babalık' ile İlgili Toplumsal Algıyı Eleştiren Kadın: "Babalık Yardım Değil, Sorumluluktur"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 14:59

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Erkeklerin babalık yaparken 'yardım' ediyor olarak nitelendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve yanlış algıların bir yansımasıdır. Aslında babalara, çocuklarıyla vakit geçirme ve bakım sorumluluğu yüklemek 'yardım' değil, ebeveynliklerinin gerekliliğidir. Bu durumu eleştiren @aybukegderin simli içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoyla hemcinslerinden beğeni topladı.

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Derin, toplumda babaların sorumluluklarını yerine getirdiğinde annelere yardım ediyormuş gibi algılanmasını eleştirerek, "Eşin sana yardımcı olmuyor, eşin babalık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Derin, toplumda babaların sorumluluklarını yerine getirdiğinde annelere yardım ediyormuş gibi algılanmasını eleştirerek, "Eşin sana yardımcı olmuyor, eşin babalık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında bu durumu kabullenerek normalleştiren annelere de dikkat çeken içerik üreticisi, hem annelerin hem de babaların rollerine dair toplumsal algının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında bu durumu kabullenerek normalleştiren annelere de dikkat çeken içerik üreticisi, hem annelerin hem de babaların rollerine dair toplumsal algının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan video, kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı. Pek çok kişi, Derin’in bu çıkışının farkındalık yarattığını belirterek, cinsiyet rollerine dair yanlış anlayışların değişmesi gerektiğini savundu.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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