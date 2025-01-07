'Babalık' ile İlgili Toplumsal Algıyı Eleştiren Kadın: "Babalık Yardım Değil, Sorumluluktur"

Erkeklerin babalık yaparken 'yardım' ediyor olarak nitelendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve yanlış algıların bir yansımasıdır. Aslında babalara, çocuklarıyla vakit geçirme ve bakım sorumluluğu yüklemek 'yardım' değil, ebeveynliklerinin gerekliliğidir. Bu durumu eleştiren @aybukegderin simli içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoyla hemcinslerinden beğeni topladı.
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Derin, toplumda babaların sorumluluklarını yerine getirdiğinde annelere yardım ediyormuş gibi algılanmasını eleştirerek, "Eşin sana yardımcı olmuyor, eşin babalık yapıyor" ifadelerini kullandı.
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Paylaşımında bu durumu kabullenerek normalleştiren annelere de dikkat çeken içerik üreticisi, hem annelerin hem de babaların rollerine dair toplumsal algının değişmesi gerektiğini vurguladı.
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