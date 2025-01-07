'Babalık' ile İlgili Toplumsal Algıyı Eleştiren Kadın: "Babalık Yardım Değil, Sorumluluktur"

Erkeklerin babalık yaparken 'yardım' ediyor olarak nitelendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve yanlış algıların bir yansımasıdır. Aslında babalara, çocuklarıyla vakit geçirme ve bakım sorumluluğu yüklemek 'yardım' değil, ebeveynliklerinin gerekliliğidir. Bu durumu eleştiren @aybukegderin simli içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoyla hemcinslerinden beğeni topladı.