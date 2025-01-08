Zincir Marketlerin Muhasebecisinden Milyon Liralık Vurgun: Dolandırdığı Parayla Çevrimiçi Kumar Oynatmış
Zincir Marketlerin Muhasebecisinden Milyon Liralık Vurgun: Dolandırdığı Parayla Çevrimiçi Kumar Oynatmış
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’deki muhasebe yöneticisi ve beraberindeki bazı çalışanlar 6.6 milyon liralık vurgun yaptı. Soruşturma kapsamında Ankara ve Çankırı’da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda aralarında muhasebe yöneticisi G.B.’nin bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. G.B.’nin evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ele geçirildi.
Kaynak: AA
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Tarım Kredi Marketleri milyon liralık vurgunla sarsıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hayali şirketlere ödeme yapıldığı tespit edildi.
Söz konusu şirketler Tarım Kredi Market’in yaptığı ödemelerden kendilerine ilk olarak komisyon aldı. Paranın kalan kısmını ise muhasebe yönetmeni G.B. ve eşinin hesaplarına gönderildi.
G.B.’nin dolandırdığı parayla ev satın aldığı ortaya çıkarken paranın büyük kısmıyla da çevrimiçi kumar oynattığı tespit edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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