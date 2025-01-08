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Zincir Marketlerin Muhasebecisinden Milyon Liralık Vurgun: Dolandırdığı Parayla Çevrimiçi Kumar Oynatmış

Zincir Marketlerin Muhasebecisinden Milyon Liralık Vurgun: Dolandırdığı Parayla Çevrimiçi Kumar Oynatmış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 13:19

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’deki muhasebe yöneticisi ve beraberindeki bazı çalışanlar 6.6 milyon liralık vurgun yaptı. Soruşturma  kapsamında Ankara ve Çankırı’da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda aralarında muhasebe yöneticisi G.B.’nin bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. G.B.’nin evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Tarım Kredi Marketleri milyon liralık vurgunla sarsıldı.

Tarım Kredi Marketleri milyon liralık vurgunla sarsıldı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun nedeni G.B.’nin ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiası oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hayali şirketlere ödeme yapıldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hayali şirketlere ödeme yapıldığı tespit edildi.

İncelemelerde herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirkete sahte satış gösterildiği ortaya çıktı. Sahte satışla 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme alındı.

Söz konusu şirketler Tarım Kredi Market’in yaptığı ödemelerden kendilerine ilk olarak komisyon aldı. Paranın kalan kısmını ise muhasebe yönetmeni G.B. ve eşinin hesaplarına gönderildi.

Söz konusu şirketler Tarım Kredi Market’in yaptığı ödemelerden kendilerine ilk olarak komisyon aldı. Paranın kalan kısmını ise muhasebe yönetmeni G.B. ve eşinin hesaplarına gönderildi.

G.B.’nin dolandırdığı parayla ev satın aldığı ortaya çıkarken paranın büyük kısmıyla da çevrimiçi kumar oynattığı tespit edildi.

G.B.’nin dolandırdığı parayla ev satın aldığı ortaya çıkarken paranın büyük kısmıyla da çevrimiçi kumar oynattığı tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.’nin evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ele geçirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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