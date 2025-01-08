Zincir Marketlerin Muhasebecisinden Milyon Liralık Vurgun: Dolandırdığı Parayla Çevrimiçi Kumar Oynatmış

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’deki muhasebe yöneticisi ve beraberindeki bazı çalışanlar 6.6 milyon liralık vurgun yaptı. Soruşturma kapsamında Ankara ve Çankırı’da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda aralarında muhasebe yöneticisi G.B.’nin bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. G.B.’nin evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ele geçirildi.

Kaynak: AA