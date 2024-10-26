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600 Milyon Lira Vurgun Yapıp Sırra Kadem Basan Postacı Şinasi Hakkında 270 Yıl Hapis İstendi

600 Milyon Lira Vurgun Yapıp Sırra Kadem Basan Postacı Şinasi Hakkında 270 Yıl Hapis İstendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 15:56

Gaziantep’te 2012 yılında posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, iş arkadaşlarıyla birlikte 36 kişiyi ‘yüksek kâr’ vaadiyle 600 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından postacı Şinasi sırra kadem bastı. Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre Kozan ve 6 sanık hakkında 270 yıla kadar hapis isteniyor.

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Gaziantep 12 senedir postacı Şinasi Kozan’ı arıyor. Kozan, 2012 yılında başta iş arkadaşları olmak üzere 36 kişiyi “Büyük bir firma sermaye arttırıyor, para getirin, size yüzde 10 kar payı vereceğiz" sözleriyle dolandırdı.

Gaziantep 12 senedir postacı Şinasi Kozan’ı arıyor. Kozan, 2012 yılında başta iş arkadaşları olmak üzere 36 kişiyi “Büyük bir firma sermaye arttırıyor, para getirin, size yüzde 10 kar payı vereceğiz" sözleriyle dolandırdı.

İş arkadaşlarından para alıp göz boyamak için yüzde 10 kâr payı veren Kozan, zamanla ‘kazandırdığı’ gerekçesiyle pek çok kişinin uğrak adresi oldu.

İş arkadaşlarından para alıp göz boyamak için yüzde 10 kâr payı veren Kozan, zamanla ‘kazandırdığı’ gerekçesiyle pek çok kişinin uğrak adresi oldu.

Bir süre sonra kimseye ödeme yapamayan postacı Şinasi, oyunu ortaya çıkınca çareyi kaçmakta buldu.

Bir süre sonra kimseye ödeme yapamayan postacı Şinasi, oyunu ortaya çıkınca çareyi kaçmakta buldu.

Fotoğraf: Temsili-Arşiv.

Sırra kadem basan Şinasi Kozan mağdurları şikayetlerde bulundu. Ancak postacı Şinasi arkasında hiçbir iz bırakmadan kaçtı. Yıllardır aranan Kozan’a istenen ceza da belli oldu.

Sırra kadem basan Şinasi Kozan mağdurları şikayetlerde bulundu. Ancak postacı Şinasi arkasında hiçbir iz bırakmadan kaçtı. Yıllardır aranan Kozan’a istenen ceza da belli oldu.

Sabah’tan Mehmet Boncuk’un haberine göre Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık suçu’ndan 270 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sabah’tan Mehmet Boncuk’un haberine göre Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık suçu’ndan 270 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Mahkemede firari olan Kozan’ın yakalanması için müzekkere çıkarılması talep edildi.

Mahkemede firari olan Kozan’ın yakalanması için müzekkere çıkarılması talep edildi.

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