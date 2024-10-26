600 Milyon Lira Vurgun Yapıp Sırra Kadem Basan Postacı Şinasi Hakkında 270 Yıl Hapis İstendi

Gaziantep’te 2012 yılında posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, iş arkadaşlarıyla birlikte 36 kişiyi ‘yüksek kâr’ vaadiyle 600 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından postacı Şinasi sırra kadem bastı. Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre Kozan ve 6 sanık hakkında 270 yıla kadar hapis isteniyor.

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