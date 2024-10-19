Sosyal Medya Mahkemesi Devreye Girince Hamile Sude Naz’ı Öldürmeye Çalışan Sanığın Tahliyesi Reddedildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz Atak’ı sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman’ın tahliyesine karar verilmişti. Ancak sosyal medyada tepkiler artınca sanığın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi. Saldırganın tutukluluk hali devam edecek.