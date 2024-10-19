Sosyal Medya Mahkemesi Devreye Girince Hamile Sude Naz’ı Öldürmeye Çalışan Sanığın Tahliyesi Reddedildi
Sosyal Medya Mahkemesi Devreye Girince Hamile Sude Naz’ı Öldürmeye Çalışan Sanığın Tahliyesi Reddedildi
Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz Atak’ı sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman’ın tahliyesine karar verilmişti. Ancak sosyal medyada tepkiler artınca sanığın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi. Saldırganın tutukluluk hali devam edecek.
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Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri her geçen gün artarak devam ediyor. Ülkede her gün en az 2 kadın erkekler tarafından katlediliyor.
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Cezasızlık politikası, saldırganlara verilen ödül gibi cezalar failleri güçlendirirken alınan kararlar adeta sinir uçlarımıza dokunuyor.
16 Ağustos’ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi’nde saldırgan Yılmaz Akman, dini nikahla birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz Atak’ı sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Hamile genç kadın, şiddet gördüğü esnada çevredekilere “Abi hamileyim, imdat” çığlıkları atarken pek çok kişi izlemekle yetindi. Yoldan geçen bir kişi ise saldırganı engellemeye çalışırken bunu görenler de vatandaşa destek vererek Sude Naz Atak’ı kurtardı.
Sude Naz Atak’ın şikayetçi olduğu Akman’ın 18 suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Ancak Akman’ın buna rağmen sadece adli kontrol için haftanın 3 günü imzaya gitmesine karar verildi.
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TAHLİYESİ İSTENDİ!
Sosyal medyada tahliye kararına tepkiler artınca Akhisar Cumhuriyet Savcılığı Akman'ın tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.
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