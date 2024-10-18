Hamile Kadını Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Kişi Serbest Bırakıldı
Hamile Kadını Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Kişi Serbest Bırakıldı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz Atak (19) sokakta tartışmaya başladı.
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Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı darp ettiğini söyledi.
İşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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