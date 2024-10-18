8 Yaşındaki Narin Güran’ın Cesedini Taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın Kızını Kaçırıp Hamile Bırakmışlar!

Narin Güran soruşturmasında şoke eden bir detay daha ortaya çıktı. Narin'in cesedini taşıyıp gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırılıp hamile bırakıldığı, cinayetin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran'ın da bundan haberi olduğu ortaya çıktı.

İşte Halk TV’deki haberin detayları 👇