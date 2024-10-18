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8 Yaşındaki Narin Güran’ın Cesedini Taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın Kızını Kaçırıp Hamile Bırakmışlar!

8 Yaşındaki Narin Güran’ın Cesedini Taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın Kızını Kaçırıp Hamile Bırakmışlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.10.2024 - 11:06

Narin Güran soruşturmasında şoke eden bir detay daha ortaya çıktı. Narin'in cesedini taşıyıp gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırılıp hamile bırakıldığı, cinayetin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran'ın da bundan haberi olduğu ortaya çıktı.

İşte Halk TV’deki haberin detayları 👇

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/narin-so...
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı kaybıyla sarsılan Türkiye, cinayetin perde arkasındaki karanlık sırlarla bir kez daha şoke oldu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı kaybıyla sarsılan Türkiye, cinayetin perde arkasındaki karanlık sırlarla bir kez daha şoke oldu.

Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan yeni bilgiler, olayı daha da karmaşık bir hale getirdi.

Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan yeni bilgiler, olayı daha da karmaşık bir hale getirdi.

Halk TV’de yer alan habere göre; Narin'in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırılarak hamile bırakıldığı iddiası, dosyaya bomba gibi düştü.

Halk TV’de yer alan habere göre; Narin'in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırılarak hamile bırakıldığı iddiası, dosyaya bomba gibi düştü.

Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından sunulan belgede yer alan bu iddia, cinayetin seyrini tamamen değiştirebilecek nitelikte. Belgede, Bahtiyar'ın kızını kaçıran kişinin eski muhtarın torunu olduğu belirtildi.

Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından sunulan belgede yer alan bu iddia, cinayetin seyrini tamamen değiştirebilecek nitelikte. Belgede, Bahtiyar'ın kızını kaçıran kişinin eski muhtarın torunu olduğu belirtildi.

İddiaya göre Nevzat Bahtiyar, daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırılmış ve kızının hamile kalmasına neden olmuştu. Bu durum karşısında öfkeden çıldıran Bahtiyar, eski muhtarın evine silahla baskın yapmış ve onu boğmaya çalışmıştı. Bu olay sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da olayın tanığı olduğu ifade edildi

İddiaya göre Nevzat Bahtiyar, daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırılmış ve kızının hamile kalmasına neden olmuştu. Bu durum karşısında öfkeden çıldıran Bahtiyar, eski muhtarın evine silahla baskın yapmış ve onu boğmaya çalışmıştı. Bu olay sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da olayın tanığı olduğu ifade edildi
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