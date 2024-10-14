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Nevzat Bahtiyar’ın Narin Güran’la Kaydedilen Son Görüntüleri Dava Dosyasına Girdi

Nevzat Bahtiyar’ın Narin Güran’la Kaydedilen Son Görüntüleri Dava Dosyasına Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 11:58

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin sır perdesi hâlâ aralanmadı. Narin’in cansız bedeninini amca Salim Güran’dan aldığını ve gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar’ın Narin’le son görüntüleri dava dosyasına girdi.

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Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu. Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında bulundu.

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu. Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında bulundu.

8 yaşındaki Narin cinayetindeki sır perdesi, aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen hâlâ aralanmadı. Annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

8 yaşındaki Narin cinayetindeki sır perdesi, aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen hâlâ aralanmadı. Annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ederken dava dosyasına yeni görüntüler girdi.

Soruşturma devam ederken dava dosyasına yeni görüntüler girdi.

Sabah’tan Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Narin’in cansız bedenini amcadan aldığını ileri sürüp gömen Nevzat Bahtiyar’ın son görüntülerine ulaşıldı.

Sabah’tan Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Narin’in cansız bedenini amcadan aldığını ileri sürüp gömen Nevzat Bahtiyar’ın son görüntülerine ulaşıldı.

Kaynak

Görüntülerde Narin’i aracına koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar’ın otomobiliyle geçtiği anlar bir çiftlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Narin’i aracına koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar’ın otomobiliyle geçtiği anlar bir çiftlik kamerasına yansıdı.
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Narin’in cansız bedeniyle 100 metre yürüdü.

Narin’in cansız bedeniyle 100 metre yürüdü.

Görüntülerde Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedeniyle 100 mere yürüdüğü ve Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğü tespit edildi.

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