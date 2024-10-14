Nevzat Bahtiyar’ın Narin Güran’la Kaydedilen Son Görüntüleri Dava Dosyasına Girdi
Nevzat Bahtiyar’ın Narin Güran’la Kaydedilen Son Görüntüleri Dava Dosyasına Girdi
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin sır perdesi hâlâ aralanmadı. Narin’in cansız bedeninini amca Salim Güran’dan aldığını ve gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar’ın Narin’le son görüntüleri dava dosyasına girdi.
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Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu. Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında bulundu.
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8 yaşındaki Narin cinayetindeki sır perdesi, aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen hâlâ aralanmadı. Annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Soruşturma devam ederken dava dosyasına yeni görüntüler girdi.
Sabah’tan Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Narin’in cansız bedenini amcadan aldığını ileri sürüp gömen Nevzat Bahtiyar’ın son görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde Narin’i aracına koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar’ın otomobiliyle geçtiği anlar bir çiftlik kamerasına yansıdı.
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Narin’in cansız bedeniyle 100 metre yürüdü.
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