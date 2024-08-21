Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Döven Erkek Tutuklandı

Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ederken, bir kötü haber de Manisa'dan geldi. Manisa'da yaşayan 37 yaşındaki Yılmaz Akman, hamile olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla darbetti. Olaydan 7 gün sonra Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.