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Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Döven Erkek Tutuklandı

etiket Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Döven Erkek Tutuklandı

Manisa Kadına Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 14:01

Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ederken, bir kötü haber de Manisa'dan geldi.  Manisa'da yaşayan 37 yaşındaki Yılmaz Akman, hamile olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla darbetti. Olaydan 7 gün sonra Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Olay 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla defalarca darbetti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde gerçekleşen bu olayı, yurttaşlar uzun süre tepkisiz kalarak film gibi izledi.

Olay 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla defalarca darbetti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde gerçekleşen bu olayı, yurttaşlar uzun süre tepkisiz kalarak film gibi izledi.

Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla kaydedilirken, Akman, gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz Atak ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla kaydedilirken, Akman, gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz Atak ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İşte o anlar:

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