Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Döven Erkek Tutuklandı
Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Döven Erkek Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla defalarca darbetti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde gerçekleşen bu olayı, yurttaşlar uzun süre tepkisiz kalarak film gibi izledi.
Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla kaydedilirken, Akman, gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz Atak ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın