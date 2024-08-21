'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstifa Etti' İddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Jet Yanıt
'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstifa Etti' İddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Jet Yanıt
Ankara kulislerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın engellediği konuşuluyordu. Bu iddianın gündeme bomba gibi düşmesiyle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden jet yalanlama geldi.
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''Mehmet Şimşek istifa etti'' iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
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