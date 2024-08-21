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Bozcaada'yı Ateşe Veren Şüpheli Kameralara Yakalandı

Bozcaada'yı Ateşe Veren Şüpheli Kameralara Yakalandı

Çanakkale yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 09:55

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarından kaçamadı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görüldü.

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Türkiye'nin birçok yeri günlerce alevlere teslim oldu. Yangınların söndürülmesi sonrası çıkan acı tablo herkesi üzdü. Yangınları çıkaranlara ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin birçok yeri günlerce alevlere teslim oldu. Yangınların söndürülmesi sonrası çıkan acı tablo herkesi üzdü. Yangınları çıkaranlara ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, dün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevler büyümeden kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, dün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevler büyümeden kontrol altına aldı.

Yangını çıkaran kişi bu sefer kaçamadı ve bir güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görüldü.

Yangını çıkaran kişi bu sefer kaçamadı ve bir güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görüldü.

İşte o anlar:

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