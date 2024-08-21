Köpeği Kamyonetin Arkasına Bağlayıp Sürükleyen Sürücüye Ödül Gibi Ceza: Serbest Bırakıldı

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Amasya'da yaşayan E.A isimli şahıs, köpeğini kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi. İfadesi sonrası serbest bırakılan şüpheliye ödül gibi bir ceza verildi.