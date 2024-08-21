Köpeği Kamyonetin Arkasına Bağlayıp Sürükleyen Sürücüye Ödül Gibi Ceza: Serbest Bırakıldı
Köpeği Kamyonetin Arkasına Bağlayıp Sürükleyen Sürücüye Ödül Gibi Ceza: Serbest Bırakıldı
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Amasya'da yaşayan E.A isimli şahıs, köpeğini kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi. İfadesi sonrası serbest bırakılan şüpheliye ödül gibi bir ceza verildi.
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Ağır yaptırımların olmaması nedeniyle hayvanlara yönelik şiddet tüm hızıyla devam ediyor.
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Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesi Ayrancı köyünde E.A. isimli şahıs, iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi.
Şikayetler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeğe eziyet eden E.A.’yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Yaralanan köpek barınağa götürüldü. Köpeğe eziyet eden sürücüye ise 1500 lira para cezası uygulandı.
İşte o anlar:
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