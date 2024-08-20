Beklenmedik Hamle: Yangınlar Sonrası Emekliliğini İstedi
Beklenmedik Hamle: Yangınlar Sonrası Emekliliğini İstedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'den beklenmedik bir hamle geldi. İzmir'de günlerce süren yangınlar sonrası İtfaiye Daire Başkanı emekliliğini istedi.
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İzmir'in birçok ilçesi günlerce alevlere teslim olmuştu. 15 Ağustos'tan bu yana başta Karşıyaka olmak üzere Urla, Menderes, Ödemiş, Bayındır ve Tire ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlara orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
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Havadan ve karadan yapılan çalışmalar yer yer yetersiz kaldı ve birçok ormanlık alan küle dönüşürken, köylerden insanlar tahliye edildi.
Bu acı olayın üzerinden çok geçmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'nin görevden alındığı iddia edildi. İddialara ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Derse'nin görevden alınmadığını aksine İsmail Derse'nin emeklilik dilekçesini verdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsmail Derse, hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu. Derse paylaşımında, "Son görevimi ciddiyetle yapmanın haklı gururu ile dilekçemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına vermiş olup, 32 yılı güzel anılarla geride bıraktım" diye yazdı.
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