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Özgür Özel ''Silahla Vuruldu'' İddiasına İlk Kez Yanıt Verdi: ''Gelsinler, İnceleyelim Röntgeni...''

Özgür Özel ''Silahla Vuruldu'' İddiasına İlk Kez Yanıt Verdi: ''Gelsinler, İnceleyelim Röntgeni...''

Özgür Özel CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 11:50 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 12:01

Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın “Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Bu gerçek niçin saklanıyor” iddiasına ilk kez kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını duyurmuştu. Hatta CHP Lideri Özgür Özel, Meclis’te TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin geri verilmesi için yapılacak oturuma katılmak için ayağındaki özel aparatla Meclis’e gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını duyurmuştu. Hatta CHP Lideri Özgür Özel, Meclis’te TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin geri verilmesi için yapılacak oturuma katılmak için ayağındaki özel aparatla Meclis’e gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Abdurrahman Dilipak, ''Özgür Özel’in ayağı kırılmamış, Özgür Özel silahla vurulmuş!'' dedi. Bunun üzerine CHP kanında yalanlama geldi. Ancak bu iddialara ilk kez yanıt veren CHP Lideri Özgür Özel, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Abdurrahman Dilipak, ''Özgür Özel’in ayağı kırılmamış, Özgür Özel silahla vurulmuş!'' dedi. Bunun üzerine CHP kanında yalanlama geldi. Ancak bu iddialara ilk kez yanıt veren CHP Lideri Özgür Özel, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

“Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” diyen Özgür Özel, kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu açıkladı.

“Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” diyen Özgür Özel, kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu açıkladı.

"Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da. FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da. FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış 'Özel kurşunla yaralandı.' Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013’ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki “Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ’cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara’dayım, kapım açık.'

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