Özgür Özel ''Silahla Vuruldu'' İddiasına İlk Kez Yanıt Verdi: ''Gelsinler, İnceleyelim Röntgeni...''
Özgür Özel ''Silahla Vuruldu'' İddiasına İlk Kez Yanıt Verdi: ''Gelsinler, İnceleyelim Röntgeni...''
Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın “Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Bu gerçek niçin saklanıyor” iddiasına ilk kez kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi.
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını duyurmuştu. Hatta CHP Lideri Özgür Özel, Meclis’te TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin geri verilmesi için yapılacak oturuma katılmak için ayağındaki özel aparatla Meclis’e gelmişti.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Abdurrahman Dilipak, ''Özgür Özel’in ayağı kırılmamış, Özgür Özel silahla vurulmuş!'' dedi. Bunun üzerine CHP kanında yalanlama geldi. Ancak bu iddialara ilk kez yanıt veren CHP Lideri Özgür Özel, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.
“Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” diyen Özgür Özel, kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu açıkladı.
"Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da. FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:
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