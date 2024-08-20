'Taciz' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Mahalleli, Çocukların Çığlıklarına Koştular
'Taciz' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Mahalleli, Çocukların Çığlıklarına Koştular
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre, Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde et ve şarküteri ürünleri satan bir dükkana gelen iki küçük kız çocuğu, burada tacize uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların yardım çığlıklarını duyan mahalleli iş yeri önünde toplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli kalabalık, iş yerinin camlarını kırıp kepenlerine zarar verdi.
Polis ekiplerinin yanı sıra olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. İki kız çocuğunu taciz ettiği iddai edilen iş yeri sahibi Y.E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın