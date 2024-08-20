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'Taciz' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Mahalleli, Çocukların Çığlıklarına Koştular

'Taciz' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Mahalleli, Çocukların Çığlıklarına Koştular

Polis Esenyurt Taciz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 09:55

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kız çocuğunun taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahalleli, kız çocuklarının çığlıklarına koşarken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İddialar üzerine Y.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde et ve şarküteri ürünleri satan bir dükkana gelen iki küçük kız çocuğu, burada tacize uğradı.

İddiaya göre, Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde et ve şarküteri ürünleri satan bir dükkana gelen iki küçük kız çocuğu, burada tacize uğradı.

Çocukların yardım çığlıklarını duyan mahalleli iş yeri önünde toplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli kalabalık, iş yerinin camlarını kırıp kepenlerine zarar verdi.

Çocukların yardım çığlıklarını duyan mahalleli iş yeri önünde toplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli kalabalık, iş yerinin camlarını kırıp kepenlerine zarar verdi.

Polis ekiplerinin yanı sıra olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. İki kız çocuğunu taciz ettiği iddai edilen iş yeri sahibi Y.E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin yanı sıra olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. İki kız çocuğunu taciz ettiği iddai edilen iş yeri sahibi Y.E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İşte o anlar:

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