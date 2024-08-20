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‘Teknik Hata’: İsrail Kendi Askerlerini Vurdu

‘Teknik Hata’: İsrail Kendi Askerlerini Vurdu

İsrail Filistin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 06:29

İsrail, Gazze Şeridi’nde kendi askerlerinin bulunduğu bir binayı vurdu. Saldırıda ölü ve yaralılar var.

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İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, sabah 06.30 sularında hava kuvvetlerine ait F-15’in Han Yunus’ta saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, sabah 06.30 sularında hava kuvvetlerine ait F-15’in Han Yunus’ta saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, füzelerden birisinin 'teknik hata' nedeniyle hedeflenen bölgeye doğru gitmediği, bunun yerine İsrail askerlerinin bulunduğu çok katlı binayı vurduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, füzelerden birisinin 'teknik hata' nedeniyle hedeflenen bölgeye doğru gitmediği, bunun yerine İsrail askerlerinin bulunduğu çok katlı binayı vurduğu belirtildi.

Buna benzer bir olayın ilk kez yaşandığına dikkat çeken İsrail ordusu, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığını kaydetti.

Buna benzer bir olayın ilk kez yaşandığına dikkat çeken İsrail ordusu, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığını kaydetti.
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