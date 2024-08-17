Dikkat! Yeni Düzenlemeye Gidildi: Sosyal Medyadaki İlanlar da Denetlenecek
Dikkat! Yeni Düzenlemeye Gidildi: Sosyal Medyadaki İlanlar da Denetlenecek
Gayrimenkul ilanlarına ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni getirilen ''doğrulanmış ilan'' düzenlemesine ilişkin konuşan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini açıkladı.
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Evini satmak ya da kiraya vermek isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ilanlara yönelik "doğrulanmış ilan" düzenlemesi getirdi.
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Yeni düzenlemeye ilişkin oluşabilecek kafa karışıklıkların giderilmesi için Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Taylan, "Gayrimenkul ilanları, sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Yeni uygulama bu anlama gelmiyor. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayımlanan ve bazı manipülasyonlara sebep olabilen ilanlara ilişkin bir çalışma" dedi.
Yeni uygulamayla birlikte konut sahibi ve birinci derece yakınlarının dışında artık sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinden ilan verebileceğine dikkat çeken Başkan Taylan, sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 20 bin de yetki belgesiz çalışan emlakçı var. Artık kaçak dediğimiz emlakçılar piyasada olmayacak. Çünkü yetki belgesiz yayın platformları üzerinden ilan veremeyecekler. Düzenleme kayıt dışılığın önüne tamamen geçer mi bilmiyorum ama önemli olan bunu en aza indirmek."
Başkan Tayla, sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların sadece emlak portalları üzerinden değil farklı mecralardan da yayımlanabildiğine vurgulayarak sözlerine devam etti:
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