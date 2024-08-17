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Tedirgin Eden Görüntü: 5 Metreyi Buldu

Tedirgin Eden Görüntü: 5 Metreyi Buldu

Konya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 13:08

Konya'dan gelen görüntüler herkesi tedirgin etti. Kuraklık nedeniyle derinliği 5 metreyi bulan yarıklar oluştu, sayıları her geçen gün artıyor.

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Yüzey yarıkları, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat döneminde, mimar Sadettin Köpek tarafından yaptırılan 800 yıllık Zazadın Hanı’nın duvarlarında da çatlaklara neden oldu.

Yüzey yarıkları, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat döneminde, mimar Sadettin Köpek tarafından yaptırılan 800 yıllık Zazadın Hanı’nın duvarlarında da çatlaklara neden oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arif Delikan, “ 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşuyor, oluşmaya devam edecek” dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arif Delikan, “ 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşuyor, oluşmaya devam edecek” dedi.

Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu. Kuraklığın etkisiyle oluşan yüzey yarıklarının derinliği 4-5 metreye ulaştı.

Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu. Kuraklığın etkisiyle oluşan yüzey yarıklarının derinliği 4-5 metreye ulaştı.

Oluşan yarıklar bölge halkın tedirginliğine neden oldu. Konuya ilişkin konuşan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, ''Konya bölgesinde bu tür yarıklar oldukça fazla görülmeye başlandı. Bunun en büyük sebebi kuraklık. Bu bölgelerdeki yüzey suları tümüyle kayboldu. Bunun dışında obrukların içerisindeki sular da kayboluyor.Maalesef bu kuraklık devam ettiği sürece yüzey deformasyonları Konya Hotamış, Konya merkezde, Zazadın Hanı, Aşağıpınarbaşı, Tuzlukçu bölgesi, Çumra bölgesinde 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşuyor, oluşmaya devam edecek'' dedi.

Oluşan yarıklar bölge halkın tedirginliğine neden oldu. Konuya ilişkin konuşan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, ''Konya bölgesinde bu tür yarıklar oldukça fazla görülmeye başlandı. Bunun en büyük sebebi kuraklık. Bu bölgelerdeki yüzey suları tümüyle kayboldu. Bunun dışında obrukların içerisindeki sular da kayboluyor.Maalesef bu kuraklık devam ettiği sürece yüzey deformasyonları Konya Hotamış, Konya merkezde, Zazadın Hanı, Aşağıpınarbaşı, Tuzlukçu bölgesi, Çumra bölgesinde 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşuyor, oluşmaya devam edecek'' dedi.

''Bunların geçtiği yollarda deformasyon, yarıklar ve çökmeler meydana geliyor'' diyen Doç. Dr. Delikan, sözlerine şöyle devam etti: ''Ulaşım hatlarında, yer altı hatlarında, yer altındaki enerji hatlarında tabanlarını boşaltabiliyor ve onları deformasyon oluşmasına sebep olabiliyor. Yüzey enerji nakil hatlarında eğilmelere ve en kötüsü yapı stoklarının altından geçerse onlar da çatlamalara ve deformasyonlara sebep olabiliyor. Bunların büyüklüğüne göre veya çöküm hızına göre de yapılarda yıkılma ya da büyük çatlaklar oluşturup yüzeydeki tüm yapı stoklarına zarar veriyor.''

''Bunların geçtiği yollarda deformasyon, yarıklar ve çökmeler meydana geliyor'' diyen Doç. Dr. Delikan, sözlerine şöyle devam etti: ''Ulaşım hatlarında, yer altı hatlarında, yer altındaki enerji hatlarında tabanlarını boşaltabiliyor ve onları deformasyon oluşmasına sebep olabiliyor. Yüzey enerji nakil hatlarında eğilmelere ve en kötüsü yapı stoklarının altından geçerse onlar da çatlamalara ve deformasyonlara sebep olabiliyor. Bunların büyüklüğüne göre veya çöküm hızına göre de yapılarda yıkılma ya da büyük çatlaklar oluşturup yüzeydeki tüm yapı stoklarına zarar veriyor.''
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