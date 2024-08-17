Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Olan Roma'yı Fare ve Yılanlar Bastı
Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Olan Roma'yı Fare ve Yılanlar Bastı
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Fransa'dan sonra İtalya'nın da başı farelerle derde girdi.
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Guardian'ın haberine göre, yüksek sıcaklıklar ve bitmeyen çöp sorunu nedeniyle Roma'da fare ve yılan sayısı artış gözlemlendi.
Eşek arısı sayısındaki artış ülkede endişeye yol açtı. Roma'nın atık yönetimini düzenlemeden bu sorundan kurtulamayacağını kaydeden Uzmanlar, Roma kent yönetimi ise eleştirileri kabul etmediği öğrenildi.
Tehlikeli vahşi hayvanları yakalamasıyla ünlünen zoolog Andrea Lunerti, bu yaz yılan ihbarıyla gelen çağrılara yetişemediğini ve bu yıl yılan sayısının çok arttığına dikkat çekti.
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