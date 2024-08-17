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Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Olan Roma'yı Fare ve Yılanlar Bastı

Tarihin En Büyük Medeniyetlerinden Olan Roma'yı Fare ve Yılanlar Bastı

İtalya fare
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 12:10

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri olan İtalya'nın başkenti Roma'nın başı büyük dertte. Roma'yı martı, fare ve eşek arıları bastı. Sayıları her geçen gün artarken, halk ise büyük panik yaşıyor.

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Fransa'dan sonra İtalya'nın da başı farelerle derde girdi.

Fransa'dan sonra İtalya'nın da başı farelerle derde girdi.

Guardian'ın haberine göre, yüksek sıcaklıklar ve bitmeyen çöp sorunu nedeniyle Roma'da fare ve yılan sayısı artış gözlemlendi.

Guardian'ın haberine göre, yüksek sıcaklıklar ve bitmeyen çöp sorunu nedeniyle Roma'da fare ve yılan sayısı artış gözlemlendi.

Eşek arısı sayısındaki artış ülkede endişeye yol açtı. Roma'nın atık yönetimini düzenlemeden bu sorundan kurtulamayacağını kaydeden Uzmanlar, Roma kent yönetimi ise eleştirileri kabul etmediği öğrenildi.

Eşek arısı sayısındaki artış ülkede endişeye yol açtı. Roma'nın atık yönetimini düzenlemeden bu sorundan kurtulamayacağını kaydeden Uzmanlar, Roma kent yönetimi ise eleştirileri kabul etmediği öğrenildi.

Tehlikeli vahşi hayvanları yakalamasıyla ünlünen zoolog Andrea Lunerti, bu yaz yılan ihbarıyla gelen çağrılara yetişemediğini ve bu yıl yılan sayısının çok arttığına dikkat çekti.

Tehlikeli vahşi hayvanları yakalamasıyla ünlünen zoolog Andrea Lunerti, bu yaz yılan ihbarıyla gelen çağrılara yetişemediğini ve bu yıl yılan sayısının çok arttığına dikkat çekti.
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