İzmir Yanıyor! Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Yangın Göz Göre Göre Geldi” Diyerek Sitem Etti

''Karşıyaka'nın bitişik orman alanlarında yangın devam ediyor. Biz Zübeyde Hanım mahallesindeyiz. Ormanlık alandan bir apartmanın çatısına sıçrayan yanan parça ile yangın başladı. Arkadaşlar şu an söndürmeye çalışıyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sürüyor. Rüzgar hızlanıyor. Farklı noktalardan yeni yeni yangınlar da başlıyor. Şimdi gündüz yanan mahallelerde durum kontrol altında. Beklenmedik bir şey olmazsa tehlike olmayacak gibi ama risk olduğu için binalar boşaltıldı. Karadan erişilebilen alanları söndürmek için İzmir ekipleri sahadalar ancak araçlarla erişilemeyen alanlarda, bugün gündüz boyunca etkili çalışmadı olmadı ve bu iş büyüdü. Biz sorduğumuzda rüzgar var dendi, başka yerlerde yangın var dendi. Şu anda yaşadığımız sorun göz göre göre geldi.''