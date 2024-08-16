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İzmir Yanıyor! Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Yangın Göz Göre Göre Geldi” Diyerek Sitem Etti

İzmir Yanıyor! Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Yangın Göz Göre Göre Geldi” Diyerek Sitem Etti

İzmir yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 00:02

İzmir'de dün gece başlayan yangın bugün de devam etti. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yangın yerleşim yerlerine ulaşırken, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldığı bir canlı yayında “Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi” dedi.

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Bugün yurdun birçok yerinden yangın haberleri geldi. Ancak İzmir'de dünden beri müdahale edilen yangın kontrolden çıktı ve yerleşim yerlerine ulaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

Bugün yurdun birçok yerinden yangın haberleri geldi. Ancak İzmir'de dünden beri müdahale edilen yangın kontrolden çıktı ve yerleşim yerlerine ulaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Halk Tv'nin canlı yayınına katılarak son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Halk Tv'nin canlı yayınına katılarak son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi” diyen Başkan Cemil Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi” diyen Başkan Cemil Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

''Karşıyaka'nın bitişik orman alanlarında yangın devam ediyor. Biz Zübeyde Hanım mahallesindeyiz. Ormanlık alandan bir apartmanın çatısına sıçrayan yanan parça ile yangın başladı. Arkadaşlar şu an söndürmeye çalışıyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sürüyor. Rüzgar hızlanıyor. Farklı noktalardan yeni yeni yangınlar da başlıyor. Şimdi gündüz yanan mahallelerde durum kontrol altında. Beklenmedik bir şey olmazsa tehlike olmayacak gibi ama risk olduğu için binalar boşaltıldı. Karadan erişilebilen alanları söndürmek için İzmir ekipleri sahadalar ancak araçlarla erişilemeyen alanlarda, bugün gündüz boyunca etkili çalışmadı olmadı ve bu iş büyüdü. Biz sorduğumuzda rüzgar var dendi, başka yerlerde yangın var dendi. Şu anda yaşadığımız sorun göz göre göre geldi.''

İşte Cemil Tugay'ın açıklamaları:

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