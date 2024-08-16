İzmir Yanıyor! Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Yangın Göz Göre Göre Geldi” Diyerek Sitem Etti
İzmir Yanıyor! Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Yangın Göz Göre Göre Geldi” Diyerek Sitem Etti
İzmir'de dün gece başlayan yangın bugün de devam etti. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yangın yerleşim yerlerine ulaşırken, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldığı bir canlı yayında “Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi” dedi.
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Bugün yurdun birçok yerinden yangın haberleri geldi. Ancak İzmir'de dünden beri müdahale edilen yangın kontrolden çıktı ve yerleşim yerlerine ulaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Halk Tv'nin canlı yayınına katılarak son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi” diyen Başkan Cemil Tugay, sözlerine şöyle devam etti:
İşte Cemil Tugay'ın açıklamaları:
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